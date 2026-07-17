Longines propone una selección de relojes para disfrutar del verano con elegancia

viernes 17 de julio de 2026 , 08:45h

Con la llegada del verano, los días se alargan y el tiempo adquiere un ritmo más pausado, invitando a disfrutar de cada instante con calma. Inspirándose en ese espíritu estival, Longines presenta una cuidada selección de relojes que evocan la libertad de las vacaciones, las escapadas improvisadas y esos momentos que permanecen en la memoria mucho después de haber terminado el viaje.

Fiel a su histórica filosofía de que la elegancia es una actitud, la firma relojera suiza convierte cada uno de sus guardatiempos en el compañero ideal para una temporada marcada por la luz, el movimiento y el deseo de vivir nuevas experiencias. Ya sea frente al mar, recorriendo una ciudad o disfrutando de una tarde al aire libre, las creaciones de Longines combinan sofisticación, precisión y versatilidad para adaptarse a cualquier escenario.

La selección reúne algunos de los modelos más emblemáticos de la casa. El HydroConquest, diseñado para quienes buscan aventura y prestaciones deportivas, comparte protagonismo con el Longines Legend Diver, una pieza inspirada en el legado relojero de la marca que reinterpreta el estilo de los relojes de buceo clásicos con un aire contemporáneo.

Para quienes prefieren una estética más refinada, la colección incluye el elegante Longines PrimaLuna, caracterizado por sus líneas delicadas y su inspiración celestial, así como los versátiles modelos Conquest, una colección que destaca por su equilibrio entre deportividad, elegancia y funcionalidad, convirtiéndose en una opción idónea para acompañar cualquier plan veraniego.

Con esta propuesta, Longines invita a vivir el verano disfrutando de cada momento, celebrando un estilo de vida donde el tiempo se convierte en el mejor aliado para crear recuerdos inolvidables. Una colección que refleja el carácter atemporal de la firma y su compromiso con la excelencia relojera, demostrando que la auténtica elegancia reside en la capacidad de apreciar cada instante.