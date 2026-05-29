La boutique de Longines en Madrid cumple un año como referente del lujo relojero

viernes 29 de mayo de 2026 , 08:45h

Longines celebra el primer aniversario de su primera boutique en España, situada en la emblemática Calle Ortega y Gasset, 15 de Madrid. Un espacio que refleja a la perfección la sofisticación, la elegancia y el refinamiento que definen a la firma relojera suiza desde 1832.

Respaldada por casi dos siglos de excelencia relojera, la maison ha consolidado en este primer año un lugar que va mucho más allá de una boutique. Se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para amantes de la alta relojería, coleccionistas y profesionales que buscan piezas con identidad propia, donde la tradición suiza dialoga con el estilo de vida contemporáneo.

Durante estos doce meses, varias de sus colecciones más icónicas han conquistado a los clientes madrileños gracias a una combinación perfecta de diseño, innovación y versatilidad.

HydroConquest: espíritu deportivo con elegancia

Pensada para quienes alternan el ritmo urbano con la aventura, la colección HydroConquest destaca por su carácter deportivo y sofisticado. Su diseño robusto y contemporáneo, junto a una esfera clara y perfectamente legible, la convierten en la compañera ideal tanto para la oficina como para una escapada junto al mar. Un reloj para viajeros dinámicos que no renuncian a la elegancia.

Spirit: el arte de lo esencial

La colección Spirit representa la esencia del minimalismo contemporáneo. Con líneas limpias y un diseño equilibrado, cada pieza transmite una elegancia natural y atemporal. Disponible en distintas versiones, Spirit comparte un mismo ADN: versatilidad, precisión y discreción. Un reloj pensado para acompañar cualquier momento del día, desde una reunión de trabajo hasta una cena informal.

Spirit Zulu Time: para quienes viven entre husos horarios

Inspirado en el espíritu viajero, Spirit Zulu Time está diseñado para profesionales internacionales y amantes de los viajes. Su función GMT permite gestionar distintas zonas horarias de forma intuitiva y elegante, sin renunciar a la estética refinada característica de Longines. Una pieza creada para quienes entienden el tiempo desde una perspectiva global.

PrimaLuna: feminidad, sofisticación y poesía

La colección PrimaLuna rinde homenaje a la elegancia femenina con un diseño delicado y lleno de personalidad. La indicación de fase lunar aporta un componente poético y sofisticado a la esfera, mientras que los materiales nobles y las proporciones armoniosas revelan la atención al detalle de la firma. Un reloj pensado para mujeres contemporáneas, seguras de sí mismas y con un estilo propio.

Apenas un año después de su apertura, la boutique Longines de Madrid se ha consolidado como un destino imprescindible para quienes entienden que el verdadero lujo reside en la discreción, la excelencia y el saber hacer. Un espacio donde la tradición relojera suiza continúa marcando el tiempo con elegancia silenciosa.