Longines consolida su sello clásico con un nuevo cronógrafo de alta sofisticación

miércoles 29 de abril de 2026 , 09:00h

La icónica colección Longines Master Collection da la bienvenida a una nueva y sofisticada creación que reafirma el firme compromiso de la casa relojera suiza con la excelencia mecánica y el diseño atemporal. El nuevo Master Chronograph Moonphase en oro rosa de 18 quilates se presenta como una auténtica obra de arte relojera, en la que la tradición, la innovación y la elegancia se funden con absoluta armonía.

Este excepcional guardatiempo destaca por la complejidad de sus funciones, combinando cronógrafo y fase lunar en una esfera de refinada estética, donde cada detalle ha sido cuidadosamente concebido. La calidez del oro rosa aporta una dimensión adicional de lujo y distinción, realzando el carácter clásico de la pieza y convirtiéndola en un símbolo de sofisticación contemporánea.

Fiel al legado de Longines, este modelo encarna la maestría artesanal de la firma, que desde sus orígenes ha sabido equilibrar precisión técnica y belleza estética. El resultado es un reloj que no solo mide el tiempo, sino que lo celebra, dirigido a quienes valoran la relojería tradicional reinterpretada con sensibilidad moderna.

Con esta nueva incorporación, Longines continúa consolidando su posición como referente en la alta relojería accesible, ofreciendo piezas que trascienden tendencias y se convierten en auténticos iconos de estilo.