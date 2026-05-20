Longines presenta el nuevo Legend Diver 1959: herencia relojera y precisión contemporánea

miércoles 20 de mayo de 2026 , 08:45h

La firma suiza Longines amplía su emblemática colección de relojes de buceo con la incorporación del nuevo Legend Diver 1959, una pieza que refuerza el diálogo entre el legado histórico de la marca y la innovación técnica contemporánea.

Inspirado en el icónico reloj de buceo lanzado por Longines en 1959, este nuevo modelo recupera el espíritu pionero de la maison en la exploración submarina, reinterpretándolo bajo los estándares actuales de precisión, resistencia y diseño. El resultado es un reloj que combina la estética vintage con un enfoque funcional plenamente actualizado para el siglo XXI.

El Legend Diver 1959 se presenta en una caja de acero inoxidable de 42 mm, manteniendo las proporciones robustas propias de la colección, pero refinadas para ofrecer mayor ergonomía y versatilidad en el uso diario. Su diseño conserva la esencia técnica del modelo original, con una lectura clara y una identidad visual marcada por su vocación profesional en el mundo del buceo.

Una de las grandes novedades de esta versión es la incorporación de una elegante pulsera de malla milanesa, que aporta un carácter más sofisticado y contemporáneo sin renunciar a la resistencia y funcionalidad propias de un reloj de alta precisión. Este nuevo brazalete refuerza su versatilidad, permitiendo que el modelo trascienda el entorno deportivo para integrarse también en contextos urbanos y formales.

En el plano técnico, el Legend Diver 1959 cuenta con la certificación de cronómetro otorgada por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), un reconocimiento que avala su precisión y fiabilidad tras exhaustivas pruebas en condiciones controladas. Esta certificación sitúa al modelo dentro de los más altos estándares de la relojería suiza contemporánea.

Con esta nueva incorporación, Longines reafirma su compromiso con la excelencia relojera y la preservación de su legado histórico, consolidando la colección Legend Diver como una de las más representativas de su identidad. Un reloj que no solo mira al pasado, sino que lo reinterpreta con una visión renovada, pensada para el presente y el futuro de la alta relojería.