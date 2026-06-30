La Odisea, la nueva experiencia inmersiva, llega a Matadero Madrid este otoño

martes 30 de junio de 2026 , 09:00h

LA NUEVA PRODUCCIÓN INMERSIVA DEL GALARDONADO EQUIPO DE MAD ARTES DIGITALES

EL VIAJE MÁS ÉPICO JAMÁS CONTADO LLEGA ESTE OTOÑO A MATADERO

MAD Artes Digitales presenta su próxima producción: LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO, una nueva experiencia inmersiva que transportará al público a la antigua Grecia del periodo micénico para revivir, junto al héroe Odiseo, las pruebas y aventuras de su largo regreso a Ítaca.

En esta ocasión, MAD ha elegido adaptar uno de los grandes clásicos de la literatura universal, la Odisea de Homero, y explorar una de las civilizaciones más fascinantes de la historia de Occidente.

Concebida como una experiencia para toda la familia, la producción propone una nueva forma de vivir la historia y de acercarse al poema de Homero, invitando a grandes y pequeños a descubrir juntos, y en primera persona, las aventuras de Odiseo.

Desde el campo de batalla ante las murallas de Troya y el ingenio del caballo de madera, hasta el encuentro con el cíclope Polifemo, la seducción de las Sirenas, el descenso al Hades, el temido paso entre la Escila de las seis cabezas y el remolino de Caribdis, y el ansiado regreso junto a su familia en Ítaca.

Tras el éxito internacional de sus producciones anteriores, entre ellas Tutankamón, Los últimos días de Pompeya, La leyenda del Titanic y, en la actualidad, Cleopatra, las propuestas de MAD han recorrido 24 ciudades en cuatro continentes y han superado los 5 millones de visitantes en todo el mundo.

LA ODISEA

LA EXPERIENCIA INMERSIVA MÁS AMBICIOSA DE MAD

Más allá de su ambición tecnológica, LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO nace con una vocación clara: disfrutarse en familia. Padres e hijos recorren juntos el regreso de Odiseo y comparten el descubrimiento de uno de los grandes relatos fundacionales de Occidente, en una propuesta que convierte la mitología en una vivencia común, accesible para todas las edades, donde aprender y emocionarse forman parte de la experiencia.

Sucesora directa de Cleopatra, LA ODISEA lleva el compromiso de MAD con la narración espectacular y didáctica un paso más allá.

Guiado por la voz de Homero, el autor al que la tradición atribuye el poema y que ejerce de narrador a lo largo de toda la experiencia, el visitante avanza a través de recreaciones escénicas, proyecciones envolventes en 360°, un espacio de metaverso, realidad virtual multisensorial y una instalación holográfica, para adentrarse en la Grecia de los héroes y seguir el viaje de Odiseo, el de mil ardides, en su regreso a Ítaca tras los sucesos de la Guerra de Troya.

El viaje arranca ahora en el metaverso. Provistos de auriculares con cancelación de ruido, los visitantes se adentran en un mundo virtual plenamente interactivo, donde pueden abrir puertas y tomar una antorcha para iluminar su camino, guiados desde el primer instante por la voz de Homero, que presenta cada sala y los acompaña a lo largo de toda la experiencia.

Por primera vez, el corazón de la experiencia, la película inmersiva no se concibe como una única secuencia, sino como ocho historias independientes.

Cada una de las grandes pruebas de Odiseo se convierte en un cortometraje con entidad propia, con su propio lenguaje visual, su atmósfera y su banda sonora original, de modo que el relato central se acerca más a ocho producciones reunidas bajo un mismo techo que a un espectáculo lineal.

Un mito fascinante y épico que, casi tres mil años después, sigue resonando con enorme fuerza en el imaginario colectivo.

Los visitantes vivirán cada aventura en primera persona y, al mismo tiempo, comprenderán en profundidad el mundo que las hizo posibles: la civilización micénica, sus dioses, sus palacios y los valores que sentaron las bases de la antigua Grecia. Una historia que interpela, con singular vigor, los dilemas del tiempo presente.

LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO marca además un hito para MAD: por primera vez, toda la experiencia está disponible también en inglés, incluida la sala inmersiva principal. Desde el metaverso y la instalación holográfica hasta las salas interactivas y los paneles de la exposición, el público internacional podrá seguir cada momento de la historia en su totalidad. Esto la convierte en la producción más accesible creada por el estudio hasta la fecha para los visitantes que llegan a Madrid desde todo el mundo.

El estreno de LA ODISEA, EL VIAJE INMERSIVO está previsto para este próximo otoño en Matadero Madrid.

Pero el viaje ya ha comenzado.