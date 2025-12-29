Los ciclos musicales de CentroCentro regresan en 2026 con 18 nuevos conciertos

lunes 29 de diciembre de 2025 , 08:00h

CentroCentro, centro de arte contemporáneo, retoma en 2026 sus tres ciclos musicales de producción propia: "VANG. Músicas en vanguardia", en su octava edición, junto a "LIMO. Músicas corrientes" y "Sinetiq. Música sin etiquetas", ambas en su segunda temporada.

La programación comenzará con "Sinetiq. Música sin etiquetas", ciclo comisariado por Andreas Prittwitz, con un programa de músicas distintas que eliminan o mezclan etiquetas estilísticas prestablecidas. Tras nueve conciertos en 2025, la gran mayoría con lleno absoluto, regresa el 22 de enero con Raúl Rodríguez y su proyecto 3F Power Trio, una propuesta vibrante que fusiona flamenco, funk y folk. El ciclo continuará hasta junio con Iris Azquinecer y Rainer Seiferth, celebrando el décimo aniversario de Zaruk (19 de febrero); Antonio Serrano, que presentará su nuevo proyecto Jazz Caló (12 de marzo); Javier Ruibal en formato dúo con piano (16 de abril) y María Toro al frente de su cuarteto (21 de mayo), y cerrará en junio con los burgaleses Fetén Fetén (18 de junio). Las sesiones de ‘Sinetiq’ se celebrarán los jueves, a las 19:30 h.

"LIMO. Músicas corrientes"

El 24 de enero regresa también "LIMO. Músicas corrientes", un ciclo comisariado por ULTRANESIA y dedicado a la música de raíz que no deja de lado la experimentación como forma de transmisión de conocimiento. Abrirá Kali Malone, compositora estadounidense residente en Suecia y figura clave en la consolidación de la tradición minimalista basada en drones. Las entradas para este primer encuentro de LIMO están prácticamente agotadas.

El ciclo continuará hasta noviembre con otras cinco citas. Interpretaciones desenraizadas de la canción en diferentes latitudes latinoamericanas, como las de Arianna Casellas & Kauê (28 de marzo) y Lucrecia Dalt (6 de junio); y propuestas aún más innovadoras, como las mutaciones contemporáneas de géneros locales de Pakistán, de la mano de Ustad Noor Bakhsh (23 de mayo), y de Indonesia, con Senyawa (26 de septiembre). El ciclo finalizará en noviembre con la primera cita en Madrid de la gaitera y zanfonista alsaciana Lise Barkas (28 de noviembre).

Octava temporada de "VANG"

La octava temporada del ciclo "VANG, Músicas en vanguardia", comisariado por Sergio Luque y Víctor Barceló, propone un recorrido por música que transforma la percepción del tiempo y el sonido. Los compositores reunidos en esta edición comparten una independencia radical: cada uno ha seguido su propio camino con obstinación y lucidez. Desde la quietud que parece suspender el tiempo hasta la velocidad que lo disuelve, los conciertos de 2026 recorren distintas maneras de habitar el sonido y trazan un arco entre la contemplación y el vértigo.

El cuarteto de cuerda Bozzini presentará la transparencia ascética del compositor Jürg Frey junto a la densidad expansiva del drone hardcore de Baobab de Phill Niblock (28 de febrero). Marino Formenti recorrerá los delicados espacios interiores de Palais de Mari de Morton Feldman, y la furia obstinada de las Sonatas 5 y 6 de Galina Ustvolskaya —la ‘Dama del martillo’—, en diálogo con piezas de compositores barrocos, estableciendo un puente entre épocas y estilos y resaltando conexiones (21 de marzo).

A continuación, el 25 de abril, VANG presentará Plaything, de Maryanne Amacher, una experiencia prácticamente imposible de disfrutar en vivo, ya que su música rara vez se ofrece en concierto. Presentada por Edwin van der Heide y Naut Humon, esta obra envolvente, llena de microvariaciones, zumbidos y remolinos de frecuencia que flotan en el aire, parece atravesar al oyente desde todas las direcciones. El 20 de junio, el ensemble gallego Vertixe Sonora interpretará Vortex Temporum de Gérard Grisey, considerada una de las exploraciones más profundas y visionarias del tiempo en la música del siglo XX.

Después del verano, el percusionista francés Lê Quan Ninh ofrecerá un solo de percusión en el que el bombo de orquesta, su instrumento principal, (24 de octubre). Cerrarán el año de VANG los Estudios para Pianola de Conlon Nancarrow presentados por Dominic Murcott, compositor, investigador y especialista en el compositor nacido en Estados Unidos y radicado en México (12 de diciembre).