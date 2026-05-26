CLEOPATRA arrasa en los Eventex Awards

martes 26 de mayo de 2026 , 08:15h

CLEOPATRA, LA EXPOSICIÓN INMERSIVA, ha sido galardonada con 7 Premios Eventex, los premios otorgados a nivel mundial a los mejores eventos y experiencias que conectan con el público a través de la creatividad, la innovación y el impacto.

Fundados en 2009, los Eventex Awards son hoy el galardón más apreciado en el mundo de los eventos y el marketing.

CLEOPATRA, LA EXPOSICIÓN INMERSIVA, ha triunfado en las siguientes categorías:

PREMIO DE ORO AL MEJOR EVENTO DE ENTRETENIMIENTO

PREMIO DE ORO A LA MEJOR TECNOLOGÍA INMERSIVA

PREMIO DE ORO AL MEJOR USO DEL AUDIOVISUAL

PREMIO DE PLATA AL MEJOR EVENTO CULTURAL

PREMIO DE PLATA AL MEJOR EVENTO EDUCATIVO

PREMIO DE BRONCE A LA MEJOR EXPERIENCIA INMERSIVA

PREMIO DE BRONCE AL MEJOR USO DE LA REALIDAD VIRTUAL

Estos galardones amplían el palmarés de MAD ARTES DIGITALES, y lo consolidan como uno de los grandes referentes del entretenimiento digital a nivel internacional y como propuesta cultural de primer nivel en Madrid.

“CLEOPATRA, LA EXPOSICIÓN INMERSIVA” propone un viaje interactivo a través del poder, el mito y el legado de una de las figuras más fascinantes de la historia.

A lo largo del recorrido, el visitante se adentra en el universo del Mediterráneo antiguo, desde el esplendor de Egipto hasta su encuentro con Roma, guiado por una narrativa que combina rigor histórico y tecnologías inmersivas.

La experiencia integra hologramas tridimensionales, proyecciones envolventes e instalaciones interactivas que permiten explorar la figura de Cleopatra y las grandes personalidades de su tiempo desde una perspectiva sensorial y contemporánea. El recorrido culmina en una gran sala inmersiva de más de 1.200 m², acompañada por experiencias de realidad virtual y un entorno digital que amplían el viaje y sumergen al visitante en los espacios más emblemáticos de su historia.

"Este reconocimiento internacional confirma que MAD Artes Digitales ha construido un modelo de producción cultural inmersiva nacional con proyección y reconocimiento global", afirma Alfonso Segura, Director de Marketing de Madrid Artes Digitales.

“CLEOPATRA, LA EXPOSICIÓN INMERSIVA” continúa en MAD Artes Digitales, consolidándose como una de las principales propuestas de ocio cultural de la ciudad.

En un momento en el que el público busca planes alternativos que combinen cultura, tecnología y experiencia compartida, la exposición se posiciona como un evento internacional, en pleno corazón de Madrid.