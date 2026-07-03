Madrid promociona el turismo de reuniones a través de un viaje sensorial por la capital

viernes 03 de julio de 2026 , 10:30h

Madrid Convention Bureau (MCB) ha celebrado estos días la séptima edición de Madrid Agency Forum, su encuentro anual para promocionar in situ la capital como destino de encuentros profesionales entre agencias MICE internacionales (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, por sus siglas en inglés).

El evento, organizado por el departamento del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Turespaña, ha reunido en la ciudad a 22 agencias especializadas en turismo de reuniones de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, del 28 de junio al 1 de julio.

Esta acción promocional, que reinventa el viaje de familiarización a través de un formato original que incentiva la interacción y el recuerdo de Madrid en los participantes, tendrá este 2026 una segunda convocatoria. Será el próximo mes de septiembre y estará dirigida a agencias de Latinoamérica, otro de los mercados consolidados de la capital en este segmento. Madrid Convention Bureau refuerza así su apuesta por este tipo de encuentros profesionales en destino, más eficaces para atraer la captación de eventos y reuniones a la ciudad.

Desde sus inicios, en 2019, este encuentro ha permitido dar a conocer la capital entre 170 agencias de una veintena de países. "Madrid Agency Forum es una de las herramientas más eficaces con las que contamos para posicionar la capital como destino MICE de referencia internacional”, ha destacado la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, para quien “es fundamental traer a las agencias a la ciudad, mostrarles en primera persona sus espacios en distintos distritos, su gastronomía, su cultura, la profesionalidad y el legado positivo que aporta el sector a la ciudad".

Viaje sensorial por el destino Madrid

El programa de este año ofrece a los participantes una experiencia sensorial por el destino Madrid bajo el lema ‘Viaje de los cinco sentidos’ (‘5 Senses Journey’). De esta manera, se propone descubrir la ciudad y sus aspectos más novedosos y desconocidos desde una perspectiva diferente y que demuestra la enorme profesionalidad y creatividad del sector de los eventos en Madrid.

Los asistentes han podido apreciar el trabajo artesanal más exclusivo en la Real Fábrica de Tapices, hacer un recorrido por los ingredientes estrella de la cocina madrileña en los locales de Bulbiza o disfrutar de uno de los iconos culturales de Madrid, el Museo del Prado. El programa también ha incluido la visita a enclaves como la nueva zona en desarrollo de Valdebebas, el Teatro Eslava, el Palacio de Cibeles o los hoteles Novotel Madrid Center y Only YOU Atocha. A todo ello se ha añadido un workshop en el Complejo El Olivar, con 500 reuniones de trabajo. Las distintas visitas y actividades realizadas han contado con la participación de 21 empresas asociadas a Madrid Convention Bureau, que han podido compartir la experiencia con los agentes.

Evento sostenible social y medioambientalmente

Madrid Agency Forum también es reflejo de la apuesta de Madrid Convention Bureau por un turismo sostenible y responsable. El evento se ha diseñado incorporando medidas como la supresión de plásticos y la reducción del uso de papel, la elaboración de menús con materias primas de kilómetro cero, la priorización de los traslados a pie frente a los desplazamientos en vehículo o la comunicación pública de todas estas actuaciones adoptadas.

Para profundizar en estos aspectos, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a una mesa redonda con la Fundación Theodora y la ONG FIET. Un encuentro que se centrará en la importancia de convertir a los eventos en generadores de impacto positivo en los destinos, tanto desde el punto de vista social como medioambiental.