Museum of Senses Madrid, una propuesta de experiencias inmersivas

martes 14 de abril de 2026 , 08:45h

Este museo de los sentidos ofrece más de 50 instalaciones inmersivas, ilusiones ópticas y propuestas para activar la vista, el oído, el tacto y la propiocepción en un recorrido interactivo que aúna ciencia, entretenimiento y sorpresa.

En pleno centro de Madrid, entre las calles de Alcalá y la Gran Vía, y a pocos pasos de la Puerta del Sol, se encuentra este novedoso museo de experiencias inmersivas. En él se propone un recorrido interactivo que invita a explorar la forma en la que percibimos la realidad a través de los sentidos y cómo el cerebro puede reinterpretar lo que creemos ver, oír o sentir.

El museo ofrece una experiencia sensorial y participativa centrada en la percepción, el equilibrio y la mente. A través de más de 50 instalaciones inmersivas, ilusiones ópticas, espacios que desafían la orientación y propuestas diseñadas para activar la vista, el oído, el tacto y la propiocepción, el visitante se convierte en protagonista de un recorrido que combina ciencia, entretenimiento y sorpresa.

Con la entrada va incluido un Sense Kit con calcetines que se deben usar para recorrerlo, y una Taste Box para disfrutar en las salas del gusto.

La exposición está concebida para todos los públicos y se presenta como una actividad ideal tanto para familias y centros educativos como para visitantes nacionales e internacionales que buscan una propuesta cultural diferente en Madrid.