Nave 10 Matadero apuesta por la esperanza en su temporada 2026/27

viernes 12 de junio de 2026 , 08:00h

Nave 10 Matadero ya tiene lista su programación para la temporada 2026/27, una propuesta que consolida el proyecto artístico impulsado por su director, Luis Luque, y que este año gira en torno a una idea tan necesaria como ambiciosa: la esperanza.

Lejos de entenderla como un optimismo ingenuo, la nueva temporada reivindica la esperanza como un acto de confianza en el futuro y en la capacidad del teatro para reunirnos, hacernos pensar y abrir nuevas posibilidades. Una filosofía que atraviesa una programación marcada por la creación contemporánea, los grandes nombres de la escena actual y una clara vocación de servicio público.

Un arranque con alienígenas, punk y grandes preguntas

La temporada comenzará el 3 de septiembre con el regreso de Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos, de María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024. Tras convertirse en uno de los éxitos recientes de la sala, la singular historia de amor entre una mujer y un extraterrestre vuelve a los escenarios con su mezcla de poesía, música y emoción.

A partir de octubre llegará uno de los platos fuertes del año: Verborrea, nuevo estreno de Pablo Remón, director invitado de la temporada. Con un reparto encabezado por Javier Cámara, Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé, la obra reconstruye la historia de una ficticia banda punk de los años ochenta para hablar sobre el paso del tiempo, la amistad y los sueños que quedaron por el camino.

En noviembre será el turno de Take Off. Nada de esto tuvo que haber ocurrido, escrita y dirigida por José Padilla. Inspirada en el accidente aéreo de Los Rodeos de 1977, la propuesta reflexiona sobre el error humano, el azar y la forma en que aprendemos de las tragedias.

Ese mismo mes regresará Pablo Messiez con La forma humana, una pieza protagonizada por Omar Ayuso, Cris Blanco, Rebeca Hernando y José Juan Rodríguez que plantea una pregunta muy actual: ¿hemos olvidado cómo estar juntos?

Navidad, Generación del 27 y nuevos estrenos

La programación navideña volverá a contar con el ciclo Navidiez, que incluirá Copiar, un espectáculo familiar de Animal Religion basado en el juego y la imitación. El tradicional Concierto Roscón tendrá como protagonista a Alice Wonder, que presentará su nuevo trabajo antes de compartir chocolate y roscón con el público.

El año 2027 arrancará con 27 Generation Tour, una producción propia escrita por Adrián Perea y dirigida por Carolina Román. Coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, la obra reunirá a figuras como Lorca, Alberti, María Zambrano o Concha Méndez en diálogo con el presente.

En febrero llegará otro de los grandes estrenos de la temporada: La mujer del tiempo, un nuevo texto de Antonio Rojano dirigido por Luis Luque y protagonizado por Ana Torrent e Inma Cuevas.

Durante marzo podrá verse Conversión. Anna Karenina, la nueva creación de José Manuel Mora y Carlota Ferrer.

La primavera y el cierre internacional

Entre los estrenos de primavera destaca La criatura, de Julio Rojas, inspirada libremente en El lobo estepario de Hermann Hesse.

En mayo llegará una nueva versión de Play Strindberg, el clásico de Friedrich Dürrenmatt, dirigida por Rubén Ochandiano y protagonizada por María Adánez y Daniel Grao.

La temporada concluirá con uno de los proyectos más singulares del año: una colaboración con el prestigioso dramaturgo uruguayo Sergio Blanco. Nave 10 presentará dos versiones distintas de El síndrome de Stendhal. La primera, dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por Natalia Millán y Ángela Cremonte; la segunda, producida por la Comedia Nacional de Montevideo y dirigida por el propio Blanco. Dos miradas sobre una misma obra que servirán también para reforzar los vínculos culturales entre España y Uruguay.

Mucho más que programación escénica

Además de los espectáculos, Nave 10 seguirá desarrollando sus líneas de pensamiento, formación y mediación artística.

Las Conferencias escénicas volverán a reunir a destacados invitados como el escritor y pensador Pablo d’Ors, la meteoróloga y divulgadora Mercedes Martín o la actriz y directora Fernanda Orazi.

La dramaturga Pilar G. Almansa se incorpora esta temporada como nueva dramaturgista del proyecto, mientras que Pablo Remón ejercerá como director invitado, impartiendo talleres y acompañando a jóvenes creadores.

La oferta formativa incluirá nuevos cursos para profesionales de las artes escénicas, con nombres como Mario Tenconi e Iva Horvat, especialista en internacionalización de proyectos culturales.

Por su parte, la Escuela de Espectadores Sénior celebrará su tercera edición, reforzando la participación activa de vecinos de Arganzuela y Usera en la vida cultural de Matadero. También continuará la Residencia de Dramaturgia Teatro del Futuro, destinada a apoyar nuevas voces y reflexionar desde la ficción sobre los desafíos de los próximos años.

Con esta nueva programación, Nave 10 Matadero reafirma su apuesta por un teatro contemporáneo, comprometido y abierto al diálogo. Una temporada que invita a mirar hacia adelante sin ingenuidad, pero con la convicción de que todavía merece la pena reunirse para escuchar historias e imaginar juntos otros futuros posibles.