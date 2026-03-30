TAP amplía rutas y frecuencias desde España esta temporada de verano

lunes 30 de marzo de 2026 , 10:15h

De cara a la temporada de verano 2026, que comenzará el próximo 28 de marzo, TAP Air Portugal operará un total de 179 vuelos semanales directos entre 12 ciudades españolas y Lisboa, su hub principal.

La operativa de la temporada estival mantiene la red de rutas anuales, a las que se suman Palma de Mallorca e Ibiza (ambas con 7 vuelos semanales), Alicante (con 6 frecuencias a la semana) y Menorca, que tendrá vuelo con Lisboa 5 días a la semana.

Las rutas regulares durante todo el año que completan la programación estival de la aerolínea portuguesa vuelan desde y hacia Madrid (49 vuelos semanales), Barcelona (42 vuelos semanales), Sevilla (17 vuelos semanales), Málaga (16 vuelos semanales), Valencia (15 vuelos semanales), Bilbao (7 vuelos semanales), Gran Canaria (4 vuelos semanales) y Tenerife (4 vuelos semanales). En estos dos aeropuertos canarios, la aerolínea portuguesa es la única línea regular directa entre Lisboa y el Aeropuerto de Tenerife Sur y el Aeropuerto de Gran Canaria, respectivamente.

De esta forma, TAP Air Portugal refuerza su red de conexiones entre España y su hub de Lisboa y amplía la conectividad no solo entre ambos países, sino que permite a los viajeros procedentes de España acceder a la extensa red internacional de la compañía en Europa, América del Norte, América del Sur y África. Adicionalmente y gracias a esta operativa, la aerolínea portuguesa consolida el mercado español como uno de los más relevantes para la compañía dentro de Europa.

Según Paloma Utrera, Market Manager para España y Francia de TAP Air Portugal: “Con esta programación para la temporada primavera-verano 2026 reforzamos e incrementamos la conectividad entre España y Lisboa, facilitando tanto los viajes entre ambos países como el acceso de los viajeros españoles a nuestra red internacional, a través de nuestro robusto hub en Lisboa”.

Curitiba, nuevo destino estrella para este verano

Al refuerzo de la operativa en España se suman otras novedades de TAP para esta temporada de verano 2026. Entre ellas, destaca la nueva ruta directa entre Lisboa y Curitiba, que comenzará el 2 de julio de 2026, con tres vuelos semanales operados con aviones Airbus A330-200.

Esta nueva conexión abre una puerta directa a la capital del estado de Paraná, un destino de gran interés tanto para viajeros de negocios como para turistas, conocido por su enfoque en sostenibilidad, su urbanismo innovador y su vibrante vida cultural. Considerada una de las ciudades más modernas de Brasil, Curitiba destaca por su ambiente cosmopolita, así como por su amplia oferta cultural, gastronómica y de eventos.

Además, TAP incrementa este verano sus frecuencias a Porto Alegre, añadiendo una cuarta frecuencia semanal entre Lisboa y el sur de Brasil. Estas nuevas opciones amplían aún más la conectividad de los viajeros desde España con Brasil, ofreciendo más posibilidades para explorar el país.