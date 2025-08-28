Nueva ruta de la aerolínea Finnair para el próximo verano entre Valencia y Helsinki

jueves 28 de agosto de 2025 , 09:12h

Finnair lanzará una nueva ruta entre Valencia y Helsinki el próximo verano. La aerolínea operará dos vuelos semanales (martes y sábados) utilizando uno de sus aviones Airbus A320. Será la primera vez que Finnair ofrezca servicios regulares entre ambas ciudades.

Las salidas desde Valencia en vuelos de Finnair serán a las 10:35 h con llegada a Helsinki a las 15:45 h, lo que permitirá conexiones con muchos de los vuelos de Finnair hacia otros destinos en Finlandia, el norte de Europa, Asia y América. Los vuelos de regreso desde Helsinki despegarán a las 06:20 h, llegando a Valencia a las 09:50 h.

La nueva ruta, prevista inicialmente entre el 11 de abril de 2026 y el 24 de octubre de 2026, refuerza la importancia del mercado español para Finnair. La aerolínea ofrece durante todo el año vuelos diarios desde Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. El próximo verano, además, también conectará Helsinki con Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y, ahora, Valencia.

Geoffrey Carrage, Director Regional de Finnair para el Sur de Europa: “Es una excelente noticia abrir una nueva ruta en España que conecte Valencia con Helsinki y refuerce nuestras operaciones en el mercado español. Las nuevas frecuencias ofrecen más oportunidades para acercar a los pasajeros españoles al resto de destinos de Finnair. La Comunidad Valenciana es, además, un destino turístico muy popular para los viajeros del norte de Europa, que ahora tendrán un acceso más fácil y cómodo a la zona de Levante”.

Además de Valencia, otras nuevas rutas de Finnair en verano de 2026 serán Florencia y Catania, en Italia, y la isla de Kos, en Grecia. A partir del 4 mayo de 2026 la aerolínea retomará sus vuelos a Toronto, en Canadá, donde voló por última vez hace once años.