Wizz Air amplía su red con siete nuevas rutas entre España e Italia

miércoles 20 de mayo de 2026 , 09:15h

Wizz Air refuerza su apuesta por el mercado español con el lanzamiento de siete nuevas rutas que conectarán distintas ciudades de España e Italia a partir de septiembre y diciembre de 2026. La aerolínea de bajo coste ampliará así su oferta de vuelos directos y mejorará la conectividad entre ambos países con opciones asequibles para viajeros de ocio y negocios.

Desde el 15 de septiembre de 2026, la compañía operará nuevas conexiones entre Milán y las ciudades españolas de Santander y Zaragoza, con varias frecuencias semanales.

Posteriormente, a partir del 14 de diciembre de 2026, Wizz Air pondrá en marcha nuevas rutas entre Nápoles y Barcelona, Madrid y Bilbao. La conexión entre Barcelona y Nápoles contará con vuelos diarios, mientras que las rutas con Madrid y Bilbao dispondrán de varias frecuencias semanales.

La expansión se completará con dos nuevas conexiones entre Sicilia y la costa mediterránea española. Valencia y Alicante estarán unidas con Catania desde el 14 y el 15 de diciembre de 2026, respectivamente.

Con estas incorporaciones, la aerolínea acerca a los viajeros españoles algunos de los destinos más atractivos de Italia. Milán, considerada capital internacional de la moda y el diseño, combina patrimonio histórico, cultura y una vibrante oferta gastronómica. Nápoles, con su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su autenticidad, su riqueza cultural y su reconocida tradición culinaria. Por su parte, Catania, situada a los pies del Etna, ofrece el encanto de Sicilia a través de su arquitectura barroca, sus mercados tradicionales y sus paisajes volcánicos.

“Estas nuevas rutas diversifican aún más la oferta de Wizz Air entre España e Italia y subrayan nuestro compromiso a largo plazo con ambos mercados”, señaló Vera Jardan, directora de Comunicaciones Corporativas de Wizz Air. “Ya sea por ocio, negocios o visitas familiares, los pasajeros podrán beneficiarse de conexiones directas a algunos de los destinos más demandados de Italia a precios asequibles”.