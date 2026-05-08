SATA refuerza sus vuelos a Azores en verano de 2026

viernes 08 de mayo de 2026 , 10:15h

SATA Azores Airlines y SATA Air Açores incrementarán su operativa durante la temporada de verano de 2026 con una programación que superará los 800 vuelos semanales desde y hacia el archipiélago de las Azores. La compañía apuesta así por reforzar la conectividad aérea tanto con Portugal continental como entre las propias islas, además de mantener sus principales rutas transatlánticas hacia Norteamérica.

La programación estará vigente entre el 29 de marzo y el 31 de octubre de 2026 y contempla un aumento de capacidad para responder al crecimiento de la demanda turística y a las necesidades de movilidad de los residentes.

Más conexiones con Portugal continental

SATA Azores Airlines operará cerca de 270 vuelos semanales en 20 rutas nacionales e internacionales con una flota compuesta por nueve aeronaves. El 75% de la capacidad se concentrará en el mercado doméstico, con especial protagonismo de las conexiones entre Lisboa y Ponta Delgada, que contarán con frecuencias diarias reforzadas.

La aerolínea también potenciará las rutas Lisboa-Terceira y Oporto-Ponta Delgada, además de incorporar la conexión Faro-Ponta Delgada, ampliando las opciones de acceso al archipiélago desde el sur de Portugal.

En el ámbito internacional, la compañía mantendrá sus enlaces con Boston, Toronto y Montreal, considerados estratégicos para la diáspora portuguesa y la comunidad azoriana residente en Norteamérica.

Refuerzo de las conexiones interislas

Por su parte, SATA Air Açores, encargada de la operativa regional, programará 572 vuelos semanales en 16 rutas interinsulares con una flota de siete aviones.

Las rutas con mayor demanda —como Ponta Delgada-Terceira, Ponta Delgada-Pico, Ponta Delgada-Horta y Ponta Delgada-Flores— verán incrementadas sus frecuencias durante la temporada alta para facilitar tanto la movilidad de los residentes como el turismo entre islas.

La compañía destaca que este refuerzo operativo contribuirá a mejorar la cohesión territorial del archipiélago y a impulsar sectores clave de la economía local, especialmente el turismo y la actividad pesquera.

Con esta expansión, SATA consolida su posición como principal operador aéreo de las Azores y refuerza el papel del archipiélago como destino estratégico para viajeros procedentes de Portugal, España y Norteamérica.