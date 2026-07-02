Ægir Ocean Smock 2.0, la prenda de Helly Hansen para las regatas más extremas

jueves 02 de julio de 2026 , 08:15h

En el océano más hostil, donde el margen de error desaparece y cada decisión cuenta, la confianza en el equipo se convierte en una cuestión de supervivencia. En ese escenario nace el Ægir Ocean Smock 2.0 de Helly Hansen, una prenda concebida para acompañar a regatistas como el legendario Thomas Coville en las condiciones más exigentes del planeta.

Diseñado para la navegación oceánica de alto rendimiento, este top técnico no es solo una prenda impermeable, sino un sistema de protección desarrollado para resistir largas travesías en entornos extremos. Su construcción en cinco capas incorpora la tecnología HELLY TECH® Professional, pensada para ofrecer impermeabilidad, transpirabilidad y protección cortaviento sin comprometer la movilidad.

Cada detalle responde a las necesidades reales del mar abierto. Las costuras completamente selladas, los puños y el cuello con acabados en látex y el ajuste en cintura garantizan una barrera eficaz frente al agua y el viento, incluso en situaciones de máxima actividad.

La seguridad también forma parte de su diseño. Elementos reflectantes con certificación SOLAS, integrados en la capucha y en puntos estratégicos, mejoran la visibilidad en condiciones de baja luz o navegación nocturna. A ello se suma un bolsillo impermeable con cremallera estanca, pensado para mantener protegidos los objetos esenciales durante la travesía.

El conjunto se completa con detalles técnicos como el faldón de neopreno ajustable, las cremalleras YKK AQUASEAL y las mangas articuladas, que favorecen la libertad de movimiento en maniobras exigentes.

Más allá de su función técnica, el Ægir Ocean Smock 2.0 se ha consolidado como una de las piezas más representativas de la colección de navegación oceánica de la firma noruega, diseñada tanto para hombres como para mujeres que se enfrentan al mar como territorio de resistencia y precisión.