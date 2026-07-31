Cócteles y gastronomía para vivir los atardeceres de verano en BLESS Ibiza The Site

viernes 31 de julio de 2026 , 10:00h

BLESS Ibiza The Site propone una experiencia donde gastronomía, entretenimiento y mixología se unen para convertir el atardecer en uno de los grandes protagonistas del verano.

Desde tardes junto a la piscina hasta cócteles de autor al caer el sol, BLESS Ibiza The Site reúne una selección de espacios pensados para disfrutar de algunos de los momentos más especiales de la temporada. The Palm Club, el Pisco Bar de COYA y Handshake Speakeasy, ubicado en The Cloud 9, dan forma a una propuesta que evoluciona con el día y encuentra en el sunset ibicenco su momento más emblemático.

Entre ellos destaca The Palm Club, concebido como el epicentro social del hotel. Rodeado de vegetación tropical, camas balinesas y jaimas privadas, este oasis mediterráneo combina una propuesta gastronómica basada en producto de calidad con una atmósfera relajada y social que evoluciona a medida que avanza la tarde. Su barra de sushi en vivo y una selección de platos pensados para compartir convierten este espacio en uno de los puntos de encuentro imprescindibles de la temporada.

La experiencia continúa en el Pisco Bar de COYA, una propuesta que traslada el universo de la reconocida firma gastronómica al mundo de la mixología. Inspirado en el destilado nacional de Perú, este espacio ofrece una carta de cócteles de autor donde creatividad e ingredientes cuidadosamente seleccionados acompañan uno de los momentos más especiales del día: la puesta de sol.

Cuando cae la noche, el protagonismo se traslada a The Cloud 9, el rooftop de BLESS Ibiza The Site. Allí, Handshake Speakeasy, situado en el puesto número 2 de The World's 50 Best Bars, presenta una propuesta marcada por la innovación, la excelencia técnica y la creatividad. Esta temporada, la carta se compone de nueve cócteles best seller de la firma, junto a una nueva creación desarrollada específicamente para captar la esencia de Ibiza.

Con el Mediterráneo como telón de fondo, estos espacios dan forma a una propuesta donde gastronomía, coctelería y entretenimiento conviven de forma natural, convirtiendo cada atardecer en una invitación a descubrir una nueva forma de vivir el verano en BLESS Ibiza The Site.