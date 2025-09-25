Ibiza: rincones de playa, bienestar y gastronomía singular

En España, pocas islas evocan tanto encanto como Ibiza, donde playas de aguas turquesas, arenas doradas y atardeceres inolvidables conviven con propuestas culturales, gastronómicas y de ocio de primer nivel. Descubrir Ibiza es sumergirse en un paraíso mediterráneo que ofrece experiencias para todos los gustos. Una isla que esconde playas de arena blanca y calas de agua cristalina para todos los viajeros y que invita a seguir siendo descubiertas en estas primeras semanas de otoño.

Playas y calas en Ibiza para cada tipo de viajero

Entre sus playas más icónicas encontramos Playa d’en Bossa que destaca como la más extensa y una de las más animadas de la isla, perfecta para quienes buscan arena fina, deportes acuáticos y beach clubs con un ambiente cosmopolita. Allí se ubica Grand Palladium Select Palace Ibiza, situado en pleno corazón de la isla blanca, es un refugio de calma ideal para parejas y familias. Este resort all-inclusive combina una variada oferta gastronómica internacional con propuestas exclusivas de relajación y cuidado personal, entre ellas el prestigioso Zentropia Palladium Spa & Wellness, diseñado para revitalizar cuerpo y mente. Sus huéspedes pueden disfrutar de experiencias únicas como Sound Bath, sesiones de sanación sonora que inducen a un profundo estado de relajación; Baby Yoga, que refuerza el vínculo entre padres e hijos; o actividades creativas como Art & Cheers, donde se combinan vinos y arte, y el Perfume Workshop, un taller sensorial guiado por profesionales. Para quienes prefieren un plan más tranquilo bajo el sol mediterráneo, varios Pool Bars ofrecen cócteles refrescantes en un ambiente sofisticado y relajado.

En San Antonio se encuentra Cala Gració, una pequeña cala de arena dorada y aguas tranquilas y cristalinas, rodeada de pinares y un ambiente relajado. Su tamaño íntimo y su fácil acceso la convierten en un rincón ideal tanto para familias como para quienes buscan disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado del núcleo urbano. En ella, TRS Ibiza Hotel lleva las escapadas solo para adultos a otro nivel con su propuesta All inclusive premium. Su oferta gastronómica de primer nivel, sus piscinas infinitas y un espectacular rooftop para contemplar los atardeceres más icónicos de Ibiza lo convierten en un lugar único. Cada mañana, los terapeutas Ramón e Inma de Sounds for Life invitan a comenzar el día con sesiones de yoga, breathwork y sound healing al aire libre, un ritual que conecta cuerpo y mente con la energía de la isla. Como broche de oro, los viernes al atardecer el Gravity Sky Lounge se transforma en escenario de un exclusivo Taller Olfativo acompañado de música instrumental en vivo, una experiencia que combina aromas, melodías y la magia del mar.

En la costa este, Cala Nova seduce con su ambiente más natural y bohemio, y es una de las pocas playas de Ibiza donde se puede practicar surf gracias a su oleaje ocasional. Aquí se alza BLESS Hotel Ibiza, un oasis de bienestar que combina la esencia mediterránea con el espíritu cosmopolita de la isla. El hotel ofrece suites de diseño contemporáneo con vistas al mar, una propuesta gastronómica de alto nivel y un completo programa wellness con tratamientos de spa y rituales pensados para renovar cuerpo y mente.

Más allá de las playas en las que se encuentran los hoteles de Palladium Hotel Group, Ibiza sorprende con rincones que combinan paisajes de postal, aguas turquesas y una naturaleza casi intacta. Son lugares que invitan a perderse, desconectar y descubrir la esencia más pura de la isla.

Cala Conta: considerada una de las más bellas de la isla, situada en la costa oeste de Ibiza, es reconocida por la transparencia de sus aguas y el contraste de tonalidades turquesas que se forman entre sus calas y pequeñas islas frente a la costa. Además, cuenta con uno de los atardeceres más fotografiados de la isla.

Ses Salines: ubicada en el Parque Natural del mismo nombre, combina la belleza de una playa de arena blanca con el interés ecológico de un entorno protegido, donde se encuentran salinas centenarias y humedales que sirven de hábitat a aves migratorias

Cala Salada y Cala Saladeta: ubicadas en un entorno natural protegido en el municipio de Sant Antoni, rodeadas de colinas cubiertas de pinos que crean un entorno protegido y tranquilo.

Cala d’Hort: frente al majestuoso islote de Es Vedrà, al suroeste de la isla, ofrece un ambiente mágico y enigmático gracias a sus tramos de arena y piedra.