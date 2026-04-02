Cardi Gallery inaugura su temporada 2026 en IBIZA Gallery

jueves 02 de abril de 2026 , 09:30h

IBIZA Gallery se presenta como el punto de encuentro en la isla para los amantes del arte, la moda y la gastronomía. Frente al mar, este enclave propone una forma de vivir el Mediterráneo donde las experiencias culturales se entrelazan con el estilo de vida contemporáneo. Un espacio para descubrir, socializar y dejarse llevar, donde cada visita se convierte en una experiencia que combina creatividad, sensibilidad estética y disfrute.

A lo largo de la temporada, IBIZA Gallery se activa como un escenario donde suceden exposiciones, encuentros y momentos que redefinen la manera de vivir la isla. Es precisamente en este marco donde se integra Cardi Gallery, reforzando la dimensión internacional y cultural del proyecto.

Con sedes en Milán y Londres, Cardi Gallery encuentra en IBIZA Gallery su tercer espacio expositivo, uno de los destinos más relevantes del Mediterráneo. Su presencia no solo amplía la agenda cultural de la isla, sino que introduce un programa expositivo de nivel museístico, concebido para dialogar con el contexto singular de Ibiza. Durante la temporada, la galería presentará una cuidada selección de exposiciones que conectan la maestría artística con una experiencia accesible y contemporánea. Fundada en 1972, Cardi Gallery está especializada en arte de posguerra y contemporáneo, consolidándose como una de las galerías más influyentes del panorama artístico internacional y distinguiéndose por su rigor curatorial y excelencia académica. Su enfoque en movimientos como el Arte Povera, el minimalismo y el Grupo Zero ha contribuido tanto a la difusión de estos lenguajes como a la construcción de algunas de las colecciones privadas e institucionales más relevantes a nivel global.

Marco Bagnoli en Cardi Gallery Ibiza

La temporada 2026 se inaugura con el artista italiano Marco Bagnoli y su exposición «Janua Coeli», abierta al público desde el 24 de abril hasta el 30 de junio, marcando el inicio de una programación que pone el foco en propuestas inmersivas y contemporáneas, en sintonía con el carácter de IBIZA Gallery.

Nacido en Empoli en 1949 y formado en química y ciencias, Bagnoli ha desarrollado una trayectoria profundamente influenciada por el pensamiento científico y filosófico. Desde finales de los años setenta, su obra ha sido presentada en citas internacionales de referencia como la Bienal de Venecia y Documenta de Kassel. Su práctica, de carácter multidisciplinar, integra escultura, instalación, sonido y luz para explorar la percepción como forma de conocimiento, dando lugar a entornos en los que el espectador se convierte en parte activa de la obra.

La exposición «Janua Coeli» —“la puerta al cielo”— reúne seis nuevas piezas escultóricas en las que la luz, la materia y el espacio se entrelazan en una investigación sobre lo visible y lo intangible. La exposición se plantea como un umbral: un lugar de tránsito donde la experiencia estética evoluciona hacia una dimensión más introspectiva.

A través de superficies reflectantes y formas cóncavas, especialmente mediante el uso de espejos paraboloides, las obras invitan al visitante a cuestionar su propia percepción. Las imágenes se transforman, se desplazan y se diluyen, generando un encuentro que trasciende lo puramente visual. En este contexto, la obra deja de ser un objeto inerte para convertirse en un espacio vivo, que se activa con la presencia del espectador.

Esta exposición inaugura una temporada en la que el arte se entiende como experiencia: un recorrido que va más allá de la contemplación para convertirse en una vivencia sensorial, emocional y cultural. Una invitación a habitar el arte desde dentro, en uno de los nuevos epicentros de exclusividad del Mediterráneo.