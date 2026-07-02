Bridgestone entra en el segmento camper con el nuevo Duravis Camper All Season

jueves 02 de julio de 2026 , 09:30h

Bridgestone ha presentado el Duravis Camper All Season, su primer neumático diseñado específicamente para autocaravanas y campers.

El lanzamiento tuvo lugar en el Camping Osuna de Madrid, donde la compañía reunió a medios especializados, expertos del sector y usuarios para analizar las nuevas tendencias que están impulsando el auge del fenómeno camper.

Familia, libertad, naturaleza y aventura. Aunque las motivaciones son distintas, todas forman parte de una misma tendencia: el auge del turismo en autocaravana y camper.

Según un estudio desarrollado para Bridgestone, la comunidad camper europea está formada por perfiles cada vez más diversos, entre los que destacan familias exploradoras, viajeros sénior, jóvenes nómadas que combinan trabajo y ocio en la carretera, y amantes de la naturaleza que buscan desconectar del ritmo cotidiano.

El crecimiento de este fenómeno está impulsando uno de los segmentos de movilidad con mejor evolución en Europa, donde se prevé que el mercado de autocaravanas y campers alcance los 32.500 millones de euros en 2031.

Cuatro perfiles, una misma búsqueda de libertad

El análisis realizado por Ipsos para Bridgestone revela que, más allá de las diferencias generacionales o de estilo de vida, existe un elemento común entre los usuarios de autocaravanas y campers: la búsqueda de independencia, movilidad sin límites y una conexión más estrecha con la naturaleza.

Los participantes en el estudio destacan también el fuerte vínculo emocional que mantienen con sus vehículos, considerados una extensión de su hogar y una herramienta para vivir experiencias personalizadas. La confianza en marcas reconocidas y en el asesoramiento de expertos sigue siendo un factor decisivo a la hora de preparar los viajes y elegir equipamiento para sus vehículos.

Del estudio a la carretera

Para acercarse a esta comunidad y conocer de primera mano sus necesidades, Bridgestone organizó en el Camping Osuna de Madrid una jornada que reunió a medios especializados, expertos y usuarios del mundo camper.

Durante el encuentro, la compañía presentó el nuevo Duravis Camper All Season y llevó a cabo una iniciativa de revisiones gratuitas de neumáticos para autocaravanas y campers. Los técnicos de Bridgestone ofrecieron además recomendaciones prácticas sobre mantenimiento y seguridad, culminando la jornada con una charla divulgativa abierta a los campistas.

"El segmento camper está viviendo una auténtica transformación y en Bridgestone hemos querido dar una respuesta a la altura", explica Carmen Lucas, Brand, Product, Events & Digital Senior Manager de Bridgestone. "El Duravis Camper All Season es el resultado de escuchar a una comunidad cada vez más diversa, pero con algo en común: el deseo de viajar con seguridad, confianza y libertad durante todo el año".

Un mercado en auge que exige soluciones específicas: Bridgestone Duravis Camper All Season

El crecimiento de la comunidad camper y la diversidad de formas de viajar han impulsado nuevas necesidades en materia de movilidad. Los usuarios de autocaravanas y campers demandan soluciones capaces de soportar cargas elevadas, largos periodos de estacionamiento y condiciones de conducción cambiantes durante todo el año.

Para responder a estos desafíos, Bridgestone ha desarrollado el Duravis Camper All Season, su primer neumático diseñado específicamente para este segmento. Desarrollado en el centro de I+D de Bridgestone en Roma y fabricado en Turquía, incorpora tecnologías avanzadas para ofrecer un rendimiento equilibrado, seguro y duradero. Entre sus principales características destacan:

Máxima seguridad en mojado: calificación ‘A’ en adherencia según el etiquetado europeo.

Rendimiento durante todo el año: certificaciones 3PMSF y M+S para conducción invernal.

Alta capacidad de carga: estructura reforzada y marcaje CP específico para autocaravanas.

Mayor durabilidad: diseño optimizado para reducir deformaciones y desgaste irregular.

Protección adicional: rib protector lateral frente a impactos y rozaduras.

Eficiencia y sostenibilidad: tecnología ENLITEN y compatibilidad con vehículos eléctricos.

El Bridgestone Duravis Camper All Season ya está disponible en España en cuatro medidas para llantas de 15 y 16 pulgadas.