Hamilton reinterpreta su historia con un reloj nacido en la Fuerza Aérea estadounidense

jueves 23 de abril de 2026 , 08:00h

Hay relojes que marcan las horas… y otros que cuentan historias. El nuevo Khaki Field Mechanical 36 mm de Hamilton pertenece, sin duda, a esta segunda categoría: una pieza que rinde homenaje a las raíces americanas de la firma y recupera el espíritu de los instrumentos militares más auténticos.

Inspirado en el exclusivo FAPD 5101 —un modelo casi mítico dentro del universo de la relojería—, este lanzamiento no es solo una reinterpretación, sino una reconstrucción fiel de un capítulo poco conocido de la historia de la marca.

Un icono nacido para la precisión

En la década de 1970, Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargó un reloj de navegación pensado para resistir las condiciones más exigentes. Así nació el FAPD 5101: una pieza producida durante un breve periodo de tiempo que hoy es objeto de deseo entre coleccionistas.

Su diseño rompía con los estándares de la época. La caja fosfatada de 36 mm, de mayor tamaño de lo habitual entonces, albergaba el calibre Hamilton 684, un movimiento de cuerda manual desarrollado exclusivamente para este modelo y nunca reutilizado. Funcionalidad y precisión se daban la mano en un reloj concebido para no fallar.

De herramienta militar a objeto de culto

El FAPD 5101 no solo destacaba por su mecánica. Su arquitectura estaba pensada para sobrevivir: barras fijas que reforzaban la correa, cristal acrílico resistente y una cubierta antipolvo y antimagnética que protegía el corazón del reloj frente a interferencias externas.

Hoy, el Khaki Field Mechanical 36 mm recupera esos códigos estéticos y técnicos con un respeto casi reverencial. La caja mate mantiene las proporciones originales, mientras que el cristal acrílico tipo “box” y las barras fijas evocan directamente su herencia militar. Incluso la cubierta protectora se conserva, estableciendo un vínculo tangible entre pasado y presente.

Tradición y evolución

Si bien el diseño mira al pasado, las prestaciones se adaptan al presente. El uso de Super-LumiNova® Grade X2 aporta una luminiscencia más eficiente sin renunciar al cálido tono vintage, y la resistencia al agua se eleva hasta los 10 bares, asegurando su fiabilidad en el día a día.

Este equilibrio entre autenticidad y modernidad es, precisamente, una de las señas de identidad de la colección Khaki Field: relojes que nacen de la tradición militar, pero evolucionan para acompañar al usuario contemporáneo.

Una edición conmemorativa

El Khaki Field Mechanical 36 mm se fabricará exclusivamente durante 2026, en el marco del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un guiño al país donde nació Hamilton y a sus profundas raíces americanas.

Más que un reloj, esta pieza es un homenaje al tiempo entendido como memoria: la de una marca, la de una nación y la de quienes encuentran en la relojería algo más que precisión—una forma de historia que se lleva en la muñeca.