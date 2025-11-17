Emirates amplía su oferta con un tercer vuelo diario a Nairobi

lunes 17 de noviembre de 2025 , 09:45h

Aprovechando el 30.º aniversario de las operaciones de Emirates en Kenia, la aerolínea internacional más grande del mundo ha anunciado un tercer vuelo diario a Nairobi, que comenzará el 1 de marzo de 2026. Con esta frecuencia adicional, la capital keniana contará con 21 vuelos semanales de Emirates, que conectarán a los viajeros con Dubái y, desde allí, con la amplia red global de la aerolínea, que cuenta con cerca de 150 destinos.

El nuevo vuelo complementa el horario actual de Emirates a Nairobi, añadiendo una llegada y salida temprano por la mañana para mejorar la conectividad en ambos sentidos con destinos europeos clave, como el Reino Unido, Francia, Noruega e Italia, así como Estados Unidos. Al facilitar el acceso desde mercados clave, la frecuencia adicional contribuirá aún más a los objetivos turísticos de Kenia, que pretenden atraer a cinco millones de visitantes internacionales para 2030. El vuelo EK717 saldrá de Dubái a las 00:55 horas y llegará al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta a las 05:05 horas; el vuelo de regreso, EK718, saldrá de Nairobi a las 06:50 horas y llegará a Dubái a las 12:50 horas.

En los últimos meses, Emirates ha estado operando sus dos vuelos diarios con un buen factor de ocupación, lo que pone de relieve la creciente demanda de viajes aéreos. El tercer servicio diario, operado con un Boeing 777 de tres clases, aumentará la capacidad de Emirates y proporcionará un mayor acceso a los productos y servicios de la aerolínea, incluidas sus cabinas de First Class, que Emirates opera en exclusiva dentro y fuera de la ciudad.

El nuevo horario de vuelos se ha optimizado para conectar con los principales vuelos operados por Kenya Airways, lo que permite continuar el viaje sin interrupciones a los principales destinos regionales, como Ruanda, Tanzania, Mozambique y Burundi. Desde la firma del acuerdo en 2023, más de 31.000 pasajeros se han beneficiado de la asociación interlínea entre las dos aerolíneas, con una distribución de reservas casi al 50 %, lo que pone de relieve los beneficios mutuos para los clientes de Emirates y Kenya Airways.

Más allá del transporte de pasajeros, el vuelo adicional también impulsará el transporte de mercancías hacia y desde Kenia, con una capacidad adicional de 280 toneladas semanales desde y hacia Nairobi a través de la bodega del Boeing 777. La salida temprano por la mañana será especialmente beneficiosa para el transporte de productos perecederos sensibles al tiempo y la temperatura, como frutas frescas, verduras y flores.

Kenia y los Emiratos Árabes Unidos mantienen unas relaciones bilaterales y económicas profundamente arraigadas y mutuamente beneficiosas, que culminaron con la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Integral a principios de este año. Emirates SkyCargo, la división de carga de la aerolínea, ha desempeñado un papel fundamental en la facilitación del comercio mundial con Kenia, operando tres vuelos semanales de carga a Nairobi, además de los tres vuelos diarios de pasajeros que pronto ofrecerán una capacidad semanal total de más de 1100 toneladas dentro y fuera del mercado.

En octubre, Emirates celebró 30 años de servicio a Nairobi, tras el vuelo inaugural en 1995. Desde entonces, la aerolínea ha transportado a más de 6,6 millones de pasajeros hacia y desde el país, forjando un tráfico clave procedente de Corea del Sur, China, Tailandia y Australia, así como pasajeros de ultra larga distancia que viajan desde Estados Unidos. El tráfico saliente es similar, con destinos como Shanghái y Pekín, en China; Melbourne, Brisbane y Sídney, en Australia; y Seattle, Nueva York y Washington, que disfrutan de gran popularidad entre los viajeros de Kenia.

En 2024, Emirates inauguró la primera tienda Emirates World de África en Nairobi, introduciendo por primera vez en la región la refinada experiencia de las tiendas minoristas de la aerolínea. Con una exposición de productos inmersiva y un equipo de expertos que ofrece asesoramiento y reservas de viajes, la tienda eleva aún más la experiencia de cliente de Emirates en tierra.

Las reservas para los tres vuelos diarios de la ruta Dubái-Nairobi ya están disponibles en emirates.com, las tiendas Emirates Retail Stores, la aplicación Emirates y las agencias de viajes asociadas.