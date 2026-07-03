La segunda edición del Concurso Internacional de Cortometrajes #FindingTaiwan está abierta a inscripciones hasta el 31 de agosto, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés).
La primera edición fue lanzada por el MOFA el año pasado, indicó el ministerio, añadiendo que creadores de contenido de 23 países presentaron un total de 283 obras que contaban historias conmovedoras sobre Taiwán y mostraban su diversidad, vitalidad y calidez a la comunidad internacional.
El concurso de este año se titula #FindingTAIWAN_2.0: Donde Conectamos. En él, se anima a los participantes a observar y explorar diversos aspectos que abarcan la cultura, la democracia, la innovación, la tecnología y los intercambios entre personas con el fin de resaltar los vínculos entre Taiwán y el mundo, de modo que la comunidad internacional pueda comprender la nación desde diversas perspectivas, señaló el ministerio.
Además, con el propósito de celebrar el 50.º aniversario de la revista Taiwan Panorama del MOFA, el ministerio ha lanzado el Premio Especial Taiwan Panorama. Dado el compromiso de la publicación con la difusión de Taiwán a nivel mundial, su extenso archivo ofrece inspiración a los creadores para reinterpretar historias sobre Taiwán, aseveró el MOFA.
La cantidad total de premios del concurso asciende a 800.000 dólares taiwaneses (25.141 dólares estadounidenses), con un premio mayor de 200.000 dólares taiwaneses; mientras que el mayor galardón del Premio Especial Taiwan Panorama es de 100.000 dólares taiwaneses, concluyó el MOFA.