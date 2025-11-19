Emirates encarga 65 aviones Boeing 777X adicionales en el Salón Aeronáutico de Dubái 2025

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 10:15h

Emirates, la aerolínea internacional más grande del mundo, ha anunciado hoy, en la jornada inaugural del Salón Aeronáutico de Dubái 2025, la realización de pedidos por valor de 38.000 millones de dólares para 65 aviones Boeing 777-9 adicionales, equipados con motores GE 9X.

Esto eleva el total de pedidos de la aerolínea a Boeing a 315 aviones de fuselaje ancho, que incluyen 270 Boeing 777X, 10 Boeing 777 de carga y 35 Boeing 787; y su cartera de pedidos a GE Aerospace para motores GE9X a un total de 540 unidades, incluidas las 130 unidades adicionales firmadas hoy. Se trata de un compromiso a largo plazo de gran envergadura con la industria aeroespacial estadounidense, que generará apoyo para cientos de miles de puestos de trabajo de alto valor en el sector manufacturero de Estados Unidos durante la vigencia de los programas.

El último acuerdo de Emirates con Boeing también supone un fuerte respaldo al estudio de viabilidad de Boeing para desarrollar el 777-10, una variante más grande de su familia 777X, ya que la aerolínea ha firmado opciones para convertir su último pedido de 777-9 en 777-10 o 777-8.

Su Alteza el Jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Airline y Emirates Group, ha declarado: “Emirates ya es el mayor operador mundial de Boeing 777 y hoy ampliamos nuestro compromiso con el programa con pedidos adicionales por valor de 38.000 millones de dólares estadounidenses para 65 Boeing 777-9 y 130 motores GE9X. Se trata de un compromiso a largo plazo y una prueba de nuestra colaboración con Boeing y GE, así como con la industria aeroespacial estadounidense”.

“Cada uno de los aviones que hemos encargado se ha tenido cuidadosamente en cuenta en el plan de expansión de Emirates, que está en consonancia con los planes de crecimiento de Dubái. Volar con una flota joven y moderna con productos de cabina innovadores siempre ha sido una piedra angular de la estrategia de Emirates, y esperamos seguir trabajando en estrecha colaboración con Boeing para recibir la entrega de nuestros primeros 777-9 a partir del segundo trimestre de 2027 y equipar nuestros últimos aviones con productos a bordo de última generación y líderes en el sector”, ha añadido.

En lo tocante al estudio de viabilidad del 777-10, Su Alteza el Jeque Ahmed ha señalado: “Emirates ha sido muy clara en cuanto a su interés en que los fabricantes construyan aviones de mayor capacidad, que son más eficientes, especialmente con el crecimiento previsto del tráfico aéreo y las crecientes restricciones en los aeropuertos. Apoyamos plenamente el estudio de viabilidad de Boeing para desarrollar el 777-10 y tenemos opciones para convertir nuestro último pedido de 777-9 en 777-10 o 777-8”.

Stephanie Pope, presidenta y directora ejecutiva de Boeing Commercial Airplanes, ha declarado: “Nos sentimos profundamente honrados de que Emirates haya vuelto a elegir el Boeing 777X para impulsar su futuro, en un momento en el que la aerolínea renueva su flota de primer nivel y amplía su extensa red global. Boeing se enorgullece de haber apoyado a Emirates durante los últimos 40 años, en los que la aerolínea se ha convertido en una de las principales compañías aéreas del mundo y se ha labrado una reputación de excelencia e innovación. Esperamos seguir ampliando nuestra colaboración y que Emirates siga volando con aviones Boeing durante las próximas décadas”.

Russell Stokes, presidente y director ejecutivo de Commercial Engines & Services de GE Aerospace, ha afirmado: “Estamos orgullosos de profundizar nuestra asociación de décadas con Emirates mientras avanzamos juntos hacia el futuro de la aviación. Emirates, que ya es el mayor cliente mundial de los motores GE90 y GP7200, refleja con este pedido adicional de GE9X su confianza en nuestra tecnología y en nuestro equipo. Estamos preparados para apoyar a Emirates en todo lo necesario para aprovechar la eficiencia y la durabilidad de nuestras soluciones y servicios líderes en el sector”.

A lo largo de sus 40 años de historia, Emirates ha operado todos los modelos de la familia Boeing 777 y, en la actualidad, vuela con la mayor flota de 777 del mundo, propulsada por motores GE90. Los 119 Boeing 777-300ER, 10 Boeing 777-200LR y 11 aviones de carga Boeing 777 de Emirates conectan Dubái con más de 140 ciudades y facilitan el tráfico comercial y turístico en seis continentes.

Tras el pedido de hoy, Emirates espera recibir aviones Boeing a lo largo de los próximos años hasta 2038, un compromiso y una asociación a largo plazo que requerirá la habilidad y la destreza de muchos miles de trabajadores que fabrican y montan los motores 777X y GE9X en diferentes lugares de Estados Unidos, entre ellos Alabama, Kansas, Kentucky, Indiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Texas, Vermont y Washington.