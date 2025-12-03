Pepe Viyuela estrena en enero En Gloria estamos, dentro de La Mirador en poesía

miércoles 03 de diciembre de 2025 , 08:45h

El 2026 arrancará en la Sala Mirador con el recital de poesía ‘En Gloria estamos’, una propuesta original de Pepe Viyuela, enmarcada dentro del ciclo ‘La Mirador en poesía’, que podrá disfrutarse desde el 14 al 30 de enero. La propuesta es un homenaje a Gloria Fuertes y está dirigida por el propio Viyuela junto a Elena González y Sara Águeda.

“Leer a Gloria Fuertes es habitar su nombre, estar en la gloria, querer ser ella. Su poesía es un planeta al que no viajas, porque él llega primero y te conquista. Y lo hace sin más armas que el vértigo de asomarse a su ventana y querer desde entonces beberse los árboles y las aceras”, explica Pepe Viyuela de la obra de Fuertes que protagonizará durante las dos semanas de funciones.

Y, también dentro del ciclo ‘La Mirador en poesía’, el 17 y 18 de enero vuelven los ciclos de poesía para niños y niñas con 'Rubor de manzana', con el que los más pequeños de la casa se sumergirán en un mundo de palabras desde el ritmo, la rima y la imaginación.

De La Rota Producciones, el espectáculo está dirigido por María Botto y contará con la composición musical del pianista Alejandro Pelayo. Las entradas estarán disponibles en nuestra web en los próximos días.

La programación de diciembre también viene cargada de novedades, en concreto, con la adaptación literaria de la novela homónima de la escritora moldava, Tatiana Țîbuleac, ‘El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes’, en cartel desde este viernes, 5 de diciembre, hasta el 14 del mismo mes. El texto de la adaptación y la dirección del montaje es de Miguel Alcantud y Juan Díaz será el intérprete protagonista.

“Queríamos que el público no solo escuchara la historia, sino que la viera nacer en el escenario, trazo a trazo, como si la emoción se pintara en tiempo real”, explica Miguel Alcantud de esta obra innovadora que mezcla el teatro con la creación pictórica en vivo, ofreciendo al espectador una experiencia escénica única.

Además, el 19 y 20 de diciembre, estará el montaje de ‘La Tuerta’, que tras cuatro años de gira cierra su recorrido en la Mirador. Esta producción, de la compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro, narra la historia de una doncella del siglo XVI que se queda tuerta en su primer encuentro amoroso. Ha sido reconocida con el ‘Premio Max como Mejor Autor Revelación 2024’ y está protagonizada por la actriz, María Jáimez, y ha sido escrita y dirigida por Jorge Usón.