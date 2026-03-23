El efecto, de Lucy Prebble, vuelve a Madrid al Teatro Marquina

lunes 23 de marzo de 2026 , 08:30h

Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea encabezan el elenco de esta función dirigida por Juan Carlos Fisher

El efecto de Lucy Prebble, creadora de la exitosa serie Succession, se representará en el Teatro Marquina del 15 de abril al 24 de mayo de 2026. Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, tras su rotundo éxito de crítica y público con Prima Facie, esta producción estará protagonizada por Alicia Borrachero, Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea, en orden de aparición.

¿Estás enamorado o solo estás experimentando una descarga fuerte de dopamina? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tu “yo” verdadero se distingue en algo de la neuroquímica de tu cerebro?

Estas son las preguntas que se hacen Connie y Tristán cuando descubren que están enamorados. El problema es que no saben si la conexión que sienten es real o si es la consecuencia de un nuevo antidepresivo. Ellos son dos voluntarios en un ensayo clínico-farmacológico y su romance genera alarmantes dilemas para sus médicos supervisores.

Una obra divertida y llena de ternura que explora ideas provocativas, y genera grandes dilemas.