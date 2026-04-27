Atlanta será la primera parada de la selección española en el Mundial 2026

lunes 27 de abril de 2026 , 09:45h

Y SE PRESENTA COMO DESTINO CLAVE PARA LOS AFICIONADOS

Atlanta refuerza su posicionamiento como una de las sedes clave de la FIFA World Cup 2026, en la que será además la primera ciudad anfitriona en recibir a La Roja en suelo americano.

La ciudad albergará un total de ocho partidos, incluida una semifinal, y prevé la llegada de más de 300.000 visitantes durante el torneo, consolidándose como uno de los principales hubs turísticos y deportivos del evento.

En este contexto, Atlanta Convention & Visitors Bureau (ACVB) eligió Madrid para ofrecer un primer anticipo de todo lo que tiene preparado para este verano, reforzando su vínculo con el público español en un momento clave previo a la competición.

ATLANTA: UNA CIUDAD DISEÑADA PARA EL AFICIONADO

Atlanta es una de las sedes más destacadas de este Mundial y, para los aficionados españoles, es donde comienza el camino. Se presenta además como un destino pensado para el aficionado.

Atlanta cuenta con una de las aficiones al fútbol más sólidas del país, con una asistencia que a menudo supera los 70,000 espectadores, en una ciudad que ha consolidado un modelo deportivo en el que el deporte se vive más allá del estadio: en las calles, en los espacios públicos y en los puntos de encuentro de los aficionados.

El Atlanta Stadium está integrado en una zona urbana a pocos minutos a pie de hoteles, restaurantes, bares y espacios de ocio, lo que permite vivir la experiencia sin largos desplazamientos. A su alrededor se concentran algunos de los principales puntos de interés de la ciudad, como el acuario, el museo World of Coca-Cola o el National Center for Civil and Human Rights, integrados en el entorno del Centennial Olympic Park.

Uno de los elementos diferenciales del destino es la proximidad entre el recinto deportivo y las principales zonas de encuentro de aficionados. Con el fan fest oficial ubicado en Centennial Olympic Park, a pocos metros del estadio, la vivencia del evento se extiende desde la previa hasta la celebración posterior a los partidos.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado y eficiente del mundo, ofrece vuelos directos a más de 90 destinos internacionales y conexiones con todas las demás ciudades sede del Mundial, lo que convierte a Atlanta en la base ideal para los aficionados que planeen seguir la competición en varios escenarios.

Con cientos de miles de visitantes esperados e importantes inversiones en infraestructuras y desarrollo urbano, la ciudad está plenamente preparada para ofrecer una experiencia inolvidable, dentro y fuera del estadio.

UNA CIUDAD MÁS ALLÁ DEL ESTADIO

Atlanta ofrece a los visitantes españoles mucho más que fútbol. Con 52 millones de visitantes en 2025 y una escena gastronómica con más de 60 restaurantes reconocidos por la Guía MICHELIN, combina la pasión deportiva con una rica identidad cultural. A esta oferta se suman espacios culturales de referencia y una escena artística consolidada, con instituciones de ópera, ballet y música sinfónica, que refuerzan su perfil como destino urbano completo.

Su carácter urbano se complementa con una estructura muy caminable, barrios conectados y espacios verdes integrados en la ciudad, con una cobertura arbórea de aproximadamente el 50%. A ello se suma el Atlanta Beltline, un corredor urbano de 35 kilómetros que vertebra el entorno urbano y concentra ocio, restauración y vida urbana en el centro de la ciudad.

"El Mundial es una oportunidad para mostrar al mundo la transformación que está viviendo Atlanta. Queremos que los aficionados españoles sientan que Atlanta no es una ciudad anfitriona más, sino un destino de primer nivel que vive y respira el fútbol", ha declarado Andrew Wilson, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Atlanta Convention & Visitors Bureau.

PRESENTACIÓN EN MADRID

La presentación en Madrid ha tenido lugar en LEGENDS, The Home of Football presented by LALIGA, en un encuentro con medios, representantes del sector y aficionados.

La iniciativa se ha acompañado de una activación en la ciudad, con un autobús tematizado que recorrerá distintos puntos emblemáticos de Madrid durante esta semana, como acción de acercamiento al público local en la antesala del torneo.

La velada ha incluido también la presentación de la camiseta de Brad Guzan, excapitán del Atlanta United, un guiño al genuino amor de la ciudad por este deporte.