Madrid inaugura la Navidad con la apertura del belén municipal de CentroCentro

La ciudad de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su programación navideña con la inauguración oficial del tradicional belén municipal en el Patio de Operaciones de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles.

El acto, presidido por la vicealcaldesa Inma Sanz y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, marca el comienzo de unas semanas en las que la capital se llena de actividades culturales, música, luz y tradiciones.

Un belén de autor con visión 360°

El nacimiento municipal, que se podrá visitar hasta el 4 de enero, vuelve a apostar por la artesanía de excelencia.

Es una obra original del reconocido maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, uno de los grandes referentes del belenismo español, que ha creado más de 200 figuras y 20 construcciones para esta edición.

La secuencia narrativa ha sido propuesta por la Asociación de Belenistas de Madrid, uniendo rigor histórico, simbolismo religioso y escenas costumbristas.

Uno de los aspectos más llamativos es su diseño circular a dos alturas, un planteamiento escenográfico poco común que permite al público rodear el conjunto y disfrutarlo desde múltiples ángulos.

Esta estructura, explicaron Mayo y el vicepresidente de la Asociación, Fernando de Miguel Rodríguez, a las responsables municipales, convierte el recorrido en un auténtico visionado 360º, donde cada detalle —desde los pliegues de los mantos hasta la expresividad de los rostros— puede apreciarse sin obstáculos.

Un acto inaugural con música y tradición

La apertura ha contado con la presencia de varios concejales y cronistas de la Villa, subrayando el carácter institucional y representativo del evento.

El Coro Las Veredas ha puesto el toque musical con una actuación que forma parte de la extensa programación navideña organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Durante su intervención, la vicealcaldesa Inma Sanz subrayó el valor sentimental y cultural del belenismo:

“Todavía hoy son muchas las familias madrileñas y de toda España que en estos días sacan las figuras de sus cajas y las colocan con cariño e ilusión en un lugar de honor. La emoción con la que, de niños, sumamos al belén una nueva figura o elemento nos acompaña toda la vida y esta tradición también forma parte de nuestra historia, de lo que somos como país”.

Un recorrido histórico y artístico por la Navidad

El belén sigue un relato cronológico basado en los evangelios de San Lucas y San Mateo, con añadidos procedentes de los textos apócrifos. El visitante inicia el recorrido frente a la Anunciación, donde el ángel Gabriel se aparece a María junto a una fuente pública, tal y como recogen los evangelios apócrifos.

A partir de ahí, el belén se abre a escenas cotidianas de la vida en Judea: el trabajo del molinero y del herrero, una madre despiojando a su hijo, o comerciantes y viajeros que aportan realismo y muestran la actividad de la época.

Una de las escenas más destacadas es la de la búsqueda de posada, donde José y María aparecen ante un posadero que les niega alojamiento. Se representa también la zona interior del caravasar, la posada tradicional donde se reunían los viajeros.

El recorrido continúa con la Anunciación a los pastores, ambientada bajo un cielo estrellado y con el ganado refugiado en una cueva.

Acto seguido aparece la espectacular cabalgata de los Reyes Magos, que avanza hacia Belén como preludio del Nacimiento, mostrado este año con una estructura dual: una cueva en la parte inferior y, sobre ella, un templete que acoge a los ángeles cantores.

El itinerario concluye con una Huida a Egipto llena de dinamismo, situada junto a una cascada que desemboca en un lago y se funde con el río que atraviesa el pueblo, creando un efecto de continuidad y profundidad escénica.

Visita gratuita y medidas de accesibilidad

El belén podrá visitarse gratuitamente hasta el 4 de enero, en pases cada 30 minutos, previa retirada de invitaciones en taquilla o a través de reserva digital. Se permitirá un máximo de cuatro entradas por persona y se aplicará un pequeño coste de gestión (0,50 €) para las reservas online.

Horarios de apertura:

General: 10:30 a 19:00 h (último pase).

24, 25 y 31 de diciembre: 10:30 a 13:00 h.

Cerrado: lunes y 1 de enero.

Para mejorar la accesibilidad, el belén contará con audioguía a través del móvil, lazos de inducción magnética para personas con audífono o implante coclear y sesiones específicas accesibles los días 26 de diciembre y 4 de enero, a las 13:00 h y a las 17:00 h, que requerirán reserva previa.

Un itinerario belenista por toda la ciudad

El Ayuntamiento propone además un recorrido por los belenes más emblemáticos de Madrid, presentes en museos como el de San Isidro o el de Historia de Madrid, en sedes municipales, auditorios, iglesias y centros culturales de los distritos. También se suma, como cada año, El Corte Inglés con sus tradicionales montajes.

Asimismo, vuelve la iniciativa Belenes del Mundo, un conjunto de cinco exposiciones distribuidas por los centros culturales de Moncloa-Aravaca, Villaverde, Hortaleza, Moratalaz y Chamberí. Las piezas, procedentes de la prestigiosa colección Basanta-Martín, permiten contemplar nacimientos de diversos continentes, con estilos y materiales que van desde el siglo XVIII hasta la actualidad.