Viajes y tecnología: buscando el gadget ideal de OPPO para cada tipo de viajero

viernes 03 de julio de 2026 , 10:30h

Este verano, OPPO se convierte en el mejor compañero de vacaciones.

Cada viajero es único, y por eso hay un dispositivo pensado para cada aventura: los que no dejan escapar ni un instante sin fotografiarlo, los exploradores que lo dan todo en la naturaleza, los que necesitan entretenimiento sin límites en vuelos interminables, los que buscan la calma y el silencio donde quiera que vayan, o quienes se lanzan a descubrir nuevas culturas con toda la confianza del mundo.

Para los viajeros que buscan tener el control absoluto de sus fotos, OPPO Bubble

Si tu filosofía de viaje es "si no hay foto, no ha pasado", el OPPO Bubble es el accesorio que estabas esperando. Esta innovadora pantalla circular se adhiere magnéticamente a la parte trasera de tu smartphone de las series Reno16 o Find X9 y lo transforma en una cámara con mando a distancia y visor remoto. También puede engancharse a una mochila o un llavero, convirtiéndose en el compañero de viaje más original del verano y en tu espejo de selfies definitivo. Aprovecha la potencia de la cámara trasera de tu móvil y previsualiza autorretratos, fotos grupales o composiciones creativas con la máxima calidad y total comodidad.

Para los viajeros más aventureros, OPPO Watch X3

Si tus vacaciones incluyen rutas de senderismo, travesías en kayak o madrugones para ver el amanecer en la cima de una montaña, el OPPO Watch X3 es tu compañero ideal. Su carcasa de titanio aeroespacial TC4 y el cristal de zafiro con dureza Mohs 8+ lo convierten en uno de los smartwatches más resistentes del mercado, un 16% más ligero y un 6,4% más fino que su predecesor.

Para los viajeros de largo recorrido, OPPO Pad 5

Si tus vacaciones empiezan con un vuelo de larga distancia, una travesía en tren o largas horas de coche, el OPPO Pad 5 convierte cualquier trayecto en el mejor plan. Y este verano si te apasiona el fútbol, hay una razón extra para no despegarse de la pantalla, con el OPPO Pad5 acompañándote no te pierdes de ni un partido desde cualquiera que sea tu destino.

Para los viajeros que quieren desconectar de verdad, OPPO Enco Air5s

Hay destinos en los que el ruido del mundo simplemente no debería llegar: el avión, el tren de alta velocidad, la terraza del hotel al atardecer. Los OPPO Enco Air5s son los primeros auriculares semi-intraauriculares de la marca con cancelación activa de ruido (ANC), y su tecnología de cancelación adaptativa en tiempo real ajusta automáticamente la reducción de ruido según el entorno.

Para los viajeros que exploran con todos los sentidos, OPPO Enco Clip2

Si eres de los que prefieren perderse por los mercados locales, pedir en el restaurante sin carta traducida o simplemente no querer perderte el sonido de la ciudad mientras escuchas música, los OPPO Enco Clip2 son tu aliado perfecto. Su innovador diseño open-ear de tipo "C bridge", se adapta a cualquier forma de oreja sin generar presión ni fatiga, incluso en los días más intensos de exploración.

Para los viajeros que capturan cada detalle de sus vacaciones, OPPO Find X9 Ultra

Si tu verano ideal se resume en coleccionar momentos mágicos, perderte en playas infinitas, hacer escapadas improvisadas por carretera y disfrutar de largas noches bajo las estrellas, el OPPO Find X9 Ultra, “Your Next Camera”, es el smartphone definitivo para capturar y revivir cada segundo de esta temporada inolvidable.