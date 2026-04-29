El último ColorOS 16 en el OPPO Find X9 Ultra: IA integrada para una personalización total

miércoles 29 de abril de 2026 , 08:30h

En OPPO creen que, a medida que la IA se convierte en una parte esencial de la vida cotidiana, las mejores experiencias provienen de la tecnología que entiende al usuario –sus necesidades, sus rutinas diarias– y luego se integra naturalmente en sus flujos de trabajo y procesos creativos.

Con ColorOS 16, la IA está profundamente integrada en el sistema desde cero. A través de una inteligencia personalizada e intuitiva, ofrece mayor libertad para trabajar, crear y vivir. Basándose en esta premisa, el último ColorOS 16 en el Find X9 Ultra da un salto adelante, introduciendo capacidades de IA más sofisticadas y avanzadas, para ofrecer un nivel completamente nuevo de experiencia inteligente.

Nuevo AI Mind Space y AI Bill Manager: Un Compañero Personal Mejorado

Dentro de las novedades de ColorOS 16, AI Mind Space va más allá de una simple herramienta de memoria. Con una sola pulsación del Snap Key o un deslizamiento con tres dedos, puedes capturar instantáneamente lo que hay en pantalla, mientras la IA lo archiva automáticamente en segundo plano, convirtiendo momentos aislados en recuerdos estructurados, inteligentes y localizables con facilidad.

Llevar un registro de los gastos es un desafío común. Todos queremos tener una idea clara de dónde va nuestro dinero, pero las transacciones dispersas en diferentes formatos hacen que sea difícil mantener el control. Con el último ColorOS 16, AI Mind Space incluye AI Bill Manager, diseñado para aportar claridad a las finanzas personales con inteligencia y facilidad.

Después de realizar un pago en tu teléfono, simplemente habilita AI Mind Space presionando Snap Key o usando un deslizamiento de tres dedos, y podrás extraer y registrar automáticamente los detalles clave de los gastos de facturas digitales e información de facturación. También funciona sin esfuerzo con recibos físicos: solo abre tu cámara y activa AI Mind Space con el mismo gesto, y capturará y procesará instantáneamente la información, convirtiéndola en registros estructurados. Todos los registros de facturas están perfectamente organizados en una colección dedicada dentro de Mind Space, 'Bill Memory', que facilita el seguimiento.

Asistencia atenta e inteligencia que se mueve contigo

Con el OPPO Find X9 Ultra se han introducido una serie de nuevas funciones de IA para simplificar las tareas cotidianas, ayudándote a ahorrar tiempo y a concentrarte en lo que realmente te importa.

Durante los viajes a destinos internacionales, algo tan simple como pedir comida puede convertirse rápidamente en una complicación al implicar desde traducciones imprecisas hasta nombres de platos desconocidos y conversiones de moneda. El último ColorOS 16 aborda esto con AI Menu Translation, ofreciendo un compañero de mesa impulsado por IA diseñado para aportar claridad y seguridad.

Ofrece traducciones precisas y naturales, junto con descripciones detalladas de cada plato para ayudarte a comprender mejor lo que estás pidiendo. También puede identificar ingredientes clave y generar referencias visuales del plato, para que puedas ver cómo es antes de decidirte. Los precios se convierten automáticamente a tu moneda, proporcionándote total transparencia de un vistazo. Con AI Menu Translation, pedir comida en el extranjero se vuelve simple, intuitivo y sin barreras.

El nuevo AI Email Brief ofrece un resumen personalizado cada mañana, organizando de manera inteligente los correos electrónicos clave de las últimas 24 horas. Las reuniones importantes y las tareas pendientes se categorizan de forma clara con la opción de agregarlas a tu calendario con un solo toque. Lo que antes era un proceso que consumía mucho tiempo de clasificación de correos electrónicos, ahora se transforma en una experiencia fluida, en la que tu bandeja de entrada y tu agenda funcionan en armonía.