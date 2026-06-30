Enco Air5s, primeros auriculares semi-in-ear de OPPO con cancelación activa de ruido

martes 30 de junio de 2026 , 08:15h

OPPO ha presentado los Enco Air5s, los primeros auriculares Semi-in-Ear de la marca con cancelación activa de ruido (ANC).

Gracias a la tecnología de cancelación de ruido adaptativa en tiempo real y al sistema de cancelación de voz personalizado, los Enco Air5s ofrecen una experiencia auditiva personal e inmersiva en una amplia variedad de situaciones. Con un ajuste ergonómico ultraligero de 3,9 g por auricular, un driver dinámico de 12 mm y una variedad de funciones con IA, los Enco Air5s hacen que la escucha diaria sea más inteligente, clara y sencilla.

Un espacio más tranquilo, diseñado pensando en ti

Aunque los auriculares semi-in-ear son valorados por su comodidad casi imperceptible, su diseño acústico abierto hace que lograr una cancelación activa de ruido efectiva sea más complicado. Los Enco Air5s abordan este desafío combinando las ventajas de un diseño semi-intraauricular con el rendimiento avanzado de la tecnología de ANC.

Enco Air5s presenta la tecnología insignia de OPPO de cancelación adaptativa de ruido en tiempo real, que ajusta mediante funciones inteligentes la reducción de ruido según el uso de los auriculares, la forma del conducto auditivo y el ruido circundante, todo en tiempo real. Con una frecuencia de muestreo de 800 kHz, responde con mayor rapidez a los cambios en el sonido ambiental, lo que proporciona un rendimiento de la cancelación de ruido más efectivo y estable. Ya sea durante la hora punta o en las horas tranquilas previas a dormir, los Enco Air5s ofrecen una reducción de ruido optimizada y cómoda de forma constante en situaciones cotidianas.

Además, el sistema de cancelación de voz personalizado está diseñado para mejorar la supresión de frecuencias vocales y reducir las conversaciones circundantes. Al combinar una arquitectura acústica con cancelación de ruido diseñada a medida con algoritmos especialmente ajustados, los auriculares crean eficazmente un espacio de escucha libre de distracciones incluso en lugares como cafeterías concurridas.

Un diseño perfecto y una comodidad inigualable

Más allá de la cancelación de ruido avanzada, los Enco Air5s también encarnan la búsqueda de OPPO por ofrecer una estética refinada y un diseño cuidado.

Con el sello de la artesanía Excimer, los auriculares combinan un acabado delicado y brillante con un toque suave, refinado y cómodo. Cada auricular pesa solo 3,9 gramos[i], ofreciendo una experiencia ultraligera con una carga mínima. A esto se suma el diseño ergonómico semi-intraauricular, que permite que los auriculares se adapten mejor a los contornos de la oreja, reduciendo la fricción y la tensión para una mayor comodidad a largo plazo.

Sonido insignia, hecho para la escucha diaria

Los Enco Air5s están equipados con un driver dinámico de 12 mm de diseño personalizado, que incorpora una bobinade alambre de aluminio revestido de cobre (CCAW) de alta calidad. Gracias a su diseño exclusivo Acoustic Cavity Design, los dispositivos ofrecen agudos nítidos, graves impactantes y voces nítidas para una experiencia auditiva vívida y atractiva.

Mientras tanto, la mejora adaptativa de sonido compensa inteligentemente las fugas de sonido y optimiza diferentes bandas de frecuencia, ofreciendo un sonido más completo e inmersivo. Para una personalización más profunda, el 10-band Custom EQ mejorado permite un ajuste más preciso en frecuencias bajas, medias y altas, facilitando adaptar el sonido a las preferencias individuales.

Conectividad fluida, durabilidad fiable

Equipados con la última tecnología Bluetooth ® 6.0 y con la tecnología OPPO Smart Bluetooth[ii], los Enco Air5s ofrecen una conexión inalámbrica estable y fiable. La conexión dual entre sistemas permite además un cambio sin esfuerzo entre varios dispositivos sin necesidad de reconectar manualmente.

Además, el control de volumen mediante deslizamiento permite a los usuarios ajustar el volumen de forma intuitiva sin tocar el teléfono. El asistente de voz y Spotify[iii] también pueden iniciarse con un simple gesto, lo que permite acceder a música e información sin usar las manos. Como novedad en los Enco Air5s, AI Translate[iv] permite la traducción cara a cara y la interpretación simultánea, ideal para la comunicación interlingüística al pedir comida o asistir a reuniones en el extranjero.

Igual de impresionante es la duración de la batería, diseñada para acompañarte durante todo el día, con hasta 48 horas[v] de reproducción total usando la funda de carga. Diseñada para una durabilidad a largo plazo, la batería conserva más del 80% de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga y ha obtenido la certificación de durabilidad de baterías TÜV Rheinland.