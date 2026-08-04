La noche que va a poner a prueba tu móvil: eclipse total y Perseidas el 12 de agosto

martes 04 de agosto de 2026 , 08:15h

Hay dispositivos que se prueban en laboratorio, y hay dispositivos que se prueban en la estratosfera.

En mayo de este año, OPPO envió cinco unidades del Find X9 Ultra a más de 30 kilómetros de altura, sujetas a un globo desarrollado junto a la compañía británica Sent Into Space, en un homenaje a la legendaria relación entre Hasselblad y la fotografía espacial, que desde las misiones Mercury y Apollo ha definido cómo el mundo ha visto la Tierra desde el espacio. Allí arriba no hay margen de error: temperaturas bajo cero extremas, presión atmosférica casi nula, condiciones que normalmente apagarían cualquier smartphone estándar. Los cinco dispositivos sobrevivieron, capturaron la curvatura del planeta con nitidez y aguantaron después una caída libre a más de 400 km/h antes de ser recuperados.

El próximo 12 de agosto, España vivirá dos fenómenos astronómicos casi opuestos en un mismo día: un eclipse solar total al atardecer, el primero visible desde la península en más de un siglo, seguido esa misma noche por el pico de las Perseidas bajo un cielo sin luna. Luz solar directa e intensísima por un lado; oscuridad casi total por el otro. El mismo sistema de cámaras que ya demostró su resistencia a 30 kilómetros de altura tendrá ahora, en tierra, la oportunidad de acompañar a quien quiera capturar ambos momentos.

El primer extremo: luz que puede quemar un sensor

La franja de totalidad del eclipse cruzará España de punta a punta —Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares— aunque solo durante segundos: entre 56 y 108 segundos según la zona, siendo Asturias el punto de mayor duración. El resto del tiempo, durante las fases parciales, el sol sigue emitiendo una luz bastante intensa como para dañar de forma permanente un sensor de cámara sin protección, de la misma forma en que puede dañar la vista.

Debido a la luz solar directa, ningún sensor de móvil está diseñado para recibirlo, por lo cual lo único que permite fotografiar el eclipse sin dañarlo es interponer un filtro solar certificado ISO 12312-2 delante del objetivo. Existen filtros específicos para smartphone en el mercado, o se puede sujetar delante de la cámara una de las lentes de unas gafas de eclipse certificadas, cubriendo el objetivo por completo. Las gafas de sol convencionales no protegen nada frente a esto.

El segundo extremo: casi nada de luz, y una noche entera para aprovecharlo

Si el eclipse exige cuidado de la luz, la noche de Perseidas exige justo lo contrario: capturar la máxima cantidad de luz posible en condiciones de oscuridad casi total. Esa noche, la ausencia de luna dejará el cielo completamente limpio de contaminación lumínica, con hasta 90-100 meteoros por hora esperados de madrugada.

Es el mismo tipo de reto —luz mínima, necesidad de estabilidad absoluta— que ya superó el sistema óptico del Find X9 Ultra a 30 km de altura, donde capturó la Tierra y el espacio profundo sin fallos críticos pese al frío extremo. En tierra, el sensor principal de 200 megapíxeles y la cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, ambos desarrollados con Hasselblad, están pensados para ese mismo tipo de escenario: mucho detalle, muy poca luz. Para quienes quieran ir todavía más lejos esa noche, el accesorio opcional Hasselblad Earth Explorer Kit amplía el alcance óptico del Find X9 Ultra hasta un equivalente de 300 mm, con una funda que añade controles físicos de disparo y zoom, pensada precisamente para este tipo de escenarios de observación nocturna.

La técnica fotográfica perfecta para ambas situaciones

Hay algo que ninguna prueba de laboratorio ni de globo estratosférico sustituye: la técnica de quien sostiene el móvil. En ambos escenarios, eclipse y Perseidas, el punto de partida es el mismo: el control manual. El Modo Maestro Hasselblad del Find X9 Ultra permite gestionar exposición, enfoque y velocidad de obturación con total precisión, algo que el modo automático no ocurre.

Para el eclipse, esto se traduce en reducir la exposición entre -1 y -3 EV para que el sol no aparezca como una mancha blanca, usar zoom óptico en lugar de digital, y mantener protección solar delante del objetivo en todo momento salvo en los segundos de totalidad.

Para las Perseidas, en ajustar una exposición larga y alejarse todo lo posible de la contaminación lumínica de cualquier ciudad, apoyando el móvil en un trípode o una superficie estable para conseguir mejores resultados.

Con o sin filtro, con o sin trípode, el 12 de agosto va a ser, sin duda, una de las noches más fotografiadas del año.