Adiós a las apps de edición

viernes 10 de julio de 2026 , 12:46h

La serie OPPO Reno16 se convierte en un copiloto creativo para expresar tu verdadero yo en total libertad.

La nueva serie, posicionada como “Your Content Bestie”, revoluciona la post-edición con herramientas inteligentes que recortan, fusionan y dan vida a las fotos con un solo toque y con la precisión de un estudio profesional

La nueva serie OPPO Reno16 hace que capturar fotos increíbles sea más fácil gracias a su sistema de cámaras ultra-nítidas, pero también ha llegado para redefinir la forma en que compartimos nuestro mundo. Al fusionar estética y tecnología, sus funciones de IA permiten a los creadores de contenido expresarse sin límites y sumarse a las últimas tendencias visuales. Co-creadas escuchando a usuarios de todo el planeta y entendiendo el lenguaje de las redes sociales, herramientas como AI Collage Remix, AI Flash Photography 3.0 y Popout 2.0 se integran en los nuevos dispositivos para que capturar la vida con estilo esté al alcance de todos.

Sigue leyendo para descubrir más sobre las funciones de imagen de Reno16 diseñadas para convertir esta serie en “Your Content Bestie”…

Captura con facilidad: descubre cada lado de ti

Una fotografía de alta calidad es la base de la expresión creativa. Se necesita una claridad excepcional, una reproducción precisa del color y una iluminación vívida para preservar fielmente cada momento tal y como es.

Fotos más elegantes con un solo toque

La serie estrena la función POP Cam, integrada como modo independiente en la app Cámara, con nueve filtros que recrean los estilos de imagen de cámaras icónicas, incluidos Instant Film, Digicam y Fuga de luz para destellos cálidos e inesperados. Ahora, mostrar tus estilos solo requiere un simple toque, e incluso está disponible en forma de foto en movimiento.

Edición aún más libre: haz que cada idea cobre vida en tu lienzo

La potencia de Reno en las funciones de imagen va más allá de la resolución, el color y la luz. "Con el rendimiento garantizado del hardware de imagen, hemos comprobado que los usuarios buscan más libertad para editar en lugar de solo capturar", comentó la directora senior de producto de IA, Andie Cheng. "Detrás de cada foto perfecta y de alta calidad está el deseo de los usuarios de expresar sus pensamientos y revelar su verdadero yo de una manera más llamativa, única y creativa."

Collages en movimiento para expresarse sin limitaciones

AI Remix Collage se convierte en la gran aliada de la expresión creativa con total libertad de la nueva serie Reno16, Your Content Bestie. Esta herramienta disponible en la app Fotos, permite recopilar y redescubrir momentos cotidianos mediante la creación de collages creativos con fotos, vídeos y stickers sin necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros. Entre sus funciones destaca AI Motion Cutout, que ofrece opciones de edición flexibles, como añadir marcas de movimiento y realizar recortes de vídeo fluidos y naturales en escenarios dinámicos, superando el reto de alinear fotogramas cuando los objetos se mueven o se ocultan.

Un cambio menor, una gran diferencia

En respuesta a la creciente necesidad de una post-edición adecuada, y tras valorar los comentarios y hábitos de uso de los usuarios, la serie Reno16 también introduce una pestaña dedicada a Crear en la app Fotos.

Con un solo toque, los usuarios pueden saltarse fácilmente los pasos previos a la edición, incluyendo buscar las entradas de ciertas funciones en la app Fotos o la app Cámara. Solo se tiene que hacer clic, seleccionar y empezar a crear. Al reunir las herramientas en un solo lugar, la pestaña Crear hace que la edición sea más rápida, fluida e intuitiva, animando a más usuarios a probar y disfrutar el proceso.