OPPO lanza el Find N6, el primer plegable del mundo con Bisagra sin Pliegues

jueves 19 de marzo de 2026 , 08:00h

OPPO, líder mundial de dispositivos inteligentes, ha anunciado el lanzamiento global del OPPO Find N6, su nuevo smartphone plegable insignia. El Find N6, estrena la primera "Zero-Feel Crease"¹ (Bisagra sin Pliegues) del mundo, cuenta con una pantalla interna extraordinariamente plana, que se complementa con la potente multitarea Free-Flow Window y el exclusivo OPPO AI Pen para una productividad de siguiente nivel. Con su diseño ultradelgado, una gran duración de batería y el sistema de cámara Hasselblad Master de nueva generación, el OPPO Find N6 representa la máxima expresión del formato plegable.

«Los plegables ofrecen la ventaja de una pantalla más grande, pero el pliegue es una de las principales preocupaciones para los usuarios y es un desafío que OPPO ha tratado de resolver desde el Find N original y su pionera bisagra de gota de agua», ha declarado Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto en OPPO. «Con el Find N6, al refinar tanto la arquitectura de la bisagra como los materiales de la pantalla, 1 hemos logrado el "Zero-Feel Crease". Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar verdaderamente de la amplia pantalla interior con un pliegue sin interrupciones».

Zero-Feel Crease: Un salto monumental en la innovación de los plegables

El "Zero-Feel Crease" del Find N6 marca un hito monumental en la tecnología de plegables, ofreciendo una experiencia de visualización verdaderamente sin concesiones y sin interrupciones. Para lograrlo, OPPO ha desarrollado la Bisagra de Flexión de Titanio de Segunda Generación, creada con la tecnología pionera en la industria de impresión líquida 3D. Este proceso de vanguardia utiliza un escaneo láser ultrapreciso para detectar irregularidades microscópicas en la superficie. La impresión 3D de alta resolución aplica entonces gotas de fotopolímero personalizadas para rellenar estas regiones con precisión quirúrgica, con cada capa solidificada instantáneamente mediante luz UV. Después de más de 20 ciclos de impresión y solidificación, cada pequeña hendidura microscópica se nivela meticulosamente. Esta hazaña de ingeniería reduce la variación de altura de la bisagra del estándar de la industria de 0,2 mm a tan solo 0,05 mm, una reducción del 75% que sienta las bases para una pantalla verdaderamente plana.

Además, para garantizar que la pantalla se mantenga impecable a lo largo del tiempo, el Find N6 incorpora el cristal Auto-Smoothing Flex, que ofrece una mejora de casi el 100% en la recuperación de la forma y un aumento del 338% en la resistencia a la deformación2. En combinación con la bisagra, este cristal actúa como un muelle estructural para suavizar las posibles deformaciones antes de que se vuelvan permanentes. Según las rigurosas pruebas de TÜV Rheinland, el Find N6 reduce la formación de pliegues a largo plazo hasta en un 82% en comparación con su predecesor.

El Find N6 está certificado para mantenerse plano incluso después de 600.000 pliegues, obteniendo la prestigiosa Certificación de Pliegue Minimizado de TÜV Rheinland. Esta durabilidad está además validada por la Certificación de Plegado Fiable de TÜV Rheinland, que prueba que el dispositivo ha funcionado a la perfección a lo largo de un millón de ciclos de plegado, proporcionando a los usuarios la máxima confianza en la fiabilidad a largo plazo de su experiencia con el modelo insignia.

Ingeniería ultradelgada, durabilidad reinventada

El Find N6 presenta un diseño ultradelgado, destacándose como uno de los plegables tipo libro más finos del mercado e incluso rivalizando con la portabilidad de los smartphones insignia tradicionales. Este perfil ligero asegura una experiencia durante un uso prolongado sin fatiga, combinando plenamente los beneficios de la pantalla expansiva que ofrece un plegable con la comodidad diaria de un smartphone estándar.

El dispositivo está equipado con dos pantallas de primera categoría diseñadas para una experiencia ultra-inmersiva. Su pantalla exterior de 6,62 pulgadas está enmarcada por unos biseles simétricos ultra-estrechos de 1,4 mm, mientras que el dispositivo se despliega para revelar una enorme pantalla interior de 8,12 pulgadas. Ambas pantallas ofrecen una calidad excepcional, con un brillo máximo de 1.800 nits en exteriores para una legibilidad perfecta bajo la luz solar directa. Para la comodidad nocturna, ambas pantallas soportan un brillo mínimo de 1 nit y una atenuación PWM de alta frecuencia de hasta 2.160 Hz, asegurando una protección ocular completa. El Find N6 estará disponible en dos colores: el profundo y clásico Stellar Titanium, y el vibrante Blossom Orange, que incluye tonos dorados exquisitamente integrados en la carcasa de la bisagra hecha de aleación de titanio.