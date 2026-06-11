OPPO Find X9 Ultra: IA al servicio de la vida cotidiana

jueves 11 de junio de 2026 , 09:00h

OPPO reafirma su apuesta por una inteligencia artificial útil y centrada en el usuario con el lanzamiento del OPPO Find X9 Ultra. Diseñado para comprender el contexto y anticipar las necesidades del usuario, el dispositivo integra la IA de manera sencilla y eficaz, transformando la tecnología en una experiencia práctica para el día a día.

El Find X9 Ultra, equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el sistema operativo ColorOS 16, integra un conjunto de capacidades de OPPO AI diseñadas para estar presentes justo cuando más se necesitan: al gestionar tus finanzas, al explorar nuevos destinos, al organizar la agenda o al capturar el mundo con las cámaras Hasselblad. La IA no es un añadido, es el núcleo que da coherencia a toda la experiencia.

AI Mind Space y AI Bill Manager: memoria personal, siempre organizada

En el ritmo acelerado del día a día, constantemente se pierde información valiosa: un artículo interesante, una recomendación de un amigo, una factura que hay que revisar... AI Mind Space actúa como una segunda memoria personal e inteligente. Con una sola pulsación del Snap Key o un deslizamiento de tres dedos, captura al instante lo que hay en pantalla y lo archiva de forma automática, clasificándolo en colecciones estructuradas y fácilmente localizables.

Dentro de AI Mind Space, AI Bill Manager lleva esta inteligencia al terreno financiero. Gestionar gastos dispersos en distintos formatos o facturas digitales, tickets físicos, y compras en el extranjero era hasta ahora una tarea tediosa. Con AI Bill Manager, basta con activar AI Mind Space tras un pago o apuntar la cámara a un recibo físico para que el sistema extraiga, registre y organice automáticamente los datos en la colección Bill Memory. Además, los gastos en otras divisas se convierten de forma instantánea de moneda, ofreciendo una visión clara y completa de las finanzas sin ningún esfuerzo adicional. Todo el procesamiento ocurre en el propio dispositivo, garantizando la privacidad de los datos.

Una inteligencia que viaja contigo

Explorar un nuevo país implica enfrentarse a imprevistos cotidianos: una carta en otro idioma, monedas desconocidas, costumbres gastronómicas distintas. El OPPO Find X9 Ultra convierte estos momentos de incertidumbre en oportunidades.

Para la planificación previa al viaje, AI Mind Space se convierte en el compañero perfecto. Recoge con un toque los lugares, restaurantes y actividades que el usuario descubra en redes sociales o webs, y el AI Mind Assistant puede generar rutas optimizadas que tengan en cuenta horarios, distancias y medios de transporte. Lo que antes requería horas de búsqueda y organización, ahora sucede en segundos.

AI Menu Translation va mucho más allá de la traducción literal. Al apuntar la cámara hacia la carta de un restaurante, ofrece traducciones precisas y naturales, descripciones detalladas de cada plato, referencias visuales generadas por IA para anticipar lo que vas a pedir, e identificación de ingredientes clave. Los precios se convierten automáticamente a la moneda del usuario, para que pueda tomar decisiones con total seguridad y sin sorpresas. De esta manera, comer fuera de casa, en cualquier rincón del mundo, se convierte en una experiencia libre de barreras.

Fluidez entre ecosistemas y seguridad gracias a la colaboración con Google

En paralelo, OPPO también continúa su colaboración con Google para desarrollar Quick Share con dispositivos Apple, lo que permite al Find X9 Ultra enviar fotos, vídeos y archivos directamente a dispositivos Apple, sin necesidad de aplicaciones adicionales, rompiendo por completo las barreras de larga data para la colaboración entre ecosistemas. Además, la integración de la tecnología Gemini de forma nativa en ColorOS garantiza la seguridad a través de Privacy Computing Cloud, una arquitectura en la que ni OPPO ni terceros pueden acceder a los datos.

Esta es una experiencia más inteligente e intuitiva, que cobra vida en el Find X9 Ultra. A través de la continua innovación de la IA, simplifica lo que antes era complejo y requería mucho tiempo, ayudándote a administrar información, organizar tus finanzas y mantenerte apoyado en la vida diaria de una manera que realmente te entiende.