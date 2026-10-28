Astroturismo en Sudáfrica: dormir bajo la Vía Láctea

miércoles 28 de octubre de 2026 , 09:00h

Desde los grandes telescopios de Sutherland hasta las noches al aire libre del Karoo y el Kalahari, Sudáfrica invita a descubrir el universo a través de la ciencia, la naturaleza y las tradiciones de sus comunidades.

Lejos de las luces de las grandes ciudades, el cielo nocturno se convierte en uno de los grandes atractivos de Sudáfrica. Sus extensos territorios desérticos y semidesérticos, la escasa contaminación lumínica de muchas de sus regiones y la posibilidad de contemplar las constelaciones del hemisferio sur hacen del país un destino especialmente interesante para los amantes de la astronomía y quienes buscan experiencias diferentes en plena naturaleza.

Desde observatorios científicos de referencia hasta alojamientos que permiten dormir al aire libre bajo la Vía Láctea, el astroturismo ofrece una nueva forma de recorrer el país. Una propuesta que combina paisajes abiertos, divulgación científica, patrimonio cultural y encuentros con las comunidades locales.

Sutherland: una ventana al universo

En una meseta del interior sudafricano se encuentra Sutherland, una pequeña localidad conocida por sus temperaturas extremas y por albergar uno de los principales centros astronómicos del continente. Allí se sitúa el Observatorio Astronómico Sudafricano (SAAO), cuyo protagonista es el Gran Telescopio Sudafricano, conocido como SALT.

Con un espejo segmentado de 11 metros, SALT es uno de los grandes instrumentos de observación óptica del hemisferio sur y participa en investigaciones sobre estrellas, galaxias y otros fenómenos del universo. Su estructura y su tecnología convierten la visita en una oportunidad para acercarse al trabajo de los científicos y comprender cómo se estudia el espacio.

El observatorio ofrece experiencias divulgativas que permiten conocer sus instalaciones y descubrir el funcionamiento de sus telescopios. Las visitas diurnas muestran la dimensión científica y tecnológica del complejo, mientras que las actividades nocturnas, cuando están disponibles y las condiciones lo permiten, acercan al visitante a la observación del cielo mediante telescopios y explicaciones especializadas.

El cielo del Kalahari y la memoria de los pueblos ancestrales

En Sudáfrica, observar las estrellas también significa acercarse a las culturas que durante generaciones han interpretado el firmamento. Los pueblos san, khoi y nama desarrollaron conocimientos vinculados a los ciclos naturales y a la observación celeste, integrando el cielo en sus relatos, sus tradiciones y su relación con el territorio.

En regiones como Carnarvon, las experiencias de observación nocturna pueden incorporar relatos transmitidos por guías locales, que ofrecen una perspectiva cultural complementaria a la explicación científica de las constelaciones.

Esta dimensión adquiere especial relevancia en el Parque Transfronterizo de Kgalagadi, una extensa área protegida que se extiende entre Sudáfrica y Botsuana. En este entorno se encuentra Xaus Lodge, un alojamiento comunitario situado en un paisaje de dunas, vegetación desértica y horizontes abiertos.

El establecimiento es propiedad de las comunidades ‡Khomani San y Mier y constituye un ejemplo de turismo vinculado al desarrollo local y a la conservación del patrimonio. La estancia permite combinar la contemplación del cielo nocturno con el descubrimiento del entorno natural y las iniciativas de turismo responsable impulsadas por las comunidades.

Dormir bajo la Vía Láctea en el Karoo y el Kalahari

El Gran Karoo y el Kalahari ofrecen algunos de los paisajes más sugerentes para disfrutar de la astronomía al aire libre. La amplitud del horizonte, la baja densidad de población de muchas zonas y las condiciones atmosféricas favorables en determinados periodos permiten contemplar un cielo especialmente rico en estrellas.

Desde estos territorios es posible observar algunas de las imágenes más reconocibles del firmamento austral, como la Cruz del Sur, las Nubes de Magallanes y la Vía Láctea. La experiencia varía según la estación, la nubosidad y la fase lunar, por lo que elegir las fechas adecuadas puede marcar la diferencia.

Algunos alojamientos han convertido esta conexión con el cielo en parte esencial de la estancia. En reservas privadas como Samara Karoo Reserve y Tswalu Kalahari se ofrecen experiencias de descanso al aire libre, conocidas como Star Beds, que permiten pasar la noche en plataformas preparadas para contemplar el firmamento desde un entorno natural privilegiado.

La propuesta combina la intimidad de dormir bajo las estrellas con la comodidad de un alojamiento especializado. Según el establecimiento y la experiencia contratada, la estancia puede incluir telescopios, mapas celestes y explicaciones de guías, además de la posibilidad de disfrutar de los paisajes y la fauna de las reservas durante el día.

Un destino que mira al futuro

El desarrollo del astroturismo abre nuevas posibilidades para Sudáfrica, que cuenta con infraestructuras científicas de primer nivel y amplias regiones donde la oscuridad natural sigue siendo uno de sus grandes valores. La protección de los cielos nocturnos, la divulgación astronómica y la participación de las comunidades locales son elementos fundamentales para desarrollar esta modalidad turística de manera responsable.

Para los viajeros interesados en descubrir diferentes regiones del país, Johannesburgo puede servir como puerta de entrada. Air Europa opera una conexión directa desde Madrid tres veces por semana, según la información facilitada, y mantiene acuerdos con las aerolíneas regionales Airlink y CemAir que pueden facilitar los desplazamientos posteriores hacia otros destinos sudafricanos y del entorno.

La combinación de vuelos, alojamientos y experiencias permite diseñar itinerarios que alternen ciudades, reservas naturales y noches de observación astronómica. Un viaje en el que el horizonte no termina al caer el sol, sino que abre la puerta a uno de los grandes espectáculos de la naturaleza: el universo visible desde el hemisferio sur.