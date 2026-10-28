Contemporánea Condeduque expone una maqueta a tamaño real de la sonda Voyager 1

miércoles 28 de octubre de 2026 , 09:30h

«VOYAGER. VENIMOS DE LAS ESTRELLAS. VOLVEMOS A ELLAS»

Contemporánea Condeduque acoge en Madrid la exposición de la maqueta de la sonda Voyager 1, que se podrá visitar del 3 al 18 de noviembre, celebrando la próxima efeméride de los 50 años desde su lanzamiento.

La muestra es la antesala del festival ‘A un día luz. Ciencia y música para la sonda Voyager 1’, que incluirá además tertulias y dos conciertos. El festival se celebrará el 18 de noviembre, día en que la sonda alcanzará una distancia verdaderamente simbólica: estará a un día luz de nosotros. El día luz, la distancia que recorre la luz en 24 horas, supone casi 25.900 millones de kilómetros, cuatro veces la distancia que nos separa de Plutón.

Esta nave viajera, lanzada por la NASA en 1977, exploró los planetas del Sistema Solar exterior y el espacio interestelar más allá de la heliosfera del Sol. En 1990 nos mostró la Tierra como un diminuto punto azul pálido y en 2012 atravesó la heliopausa, esa frontera en la que la presión del viento solar ya no puede vencer la presión del medio interestelar. Mientras sigue alejándose de nosotros, lleva consigo un disco dorado que contiene sonidos, música e imágenes de las distintas culturas del mundo.

Maqueta de la sonda Voyager 1

Las sondas espaciales Voyager 1 y 2 se han convertido con el tiempo en la misión no tripulada más importante de la historia. Las imágenes que enviaron de los planetas gigantes y sus satélites transformaron aquellos insignificantes puntos del cielo en increíbles mundos que superaban cualquier cosa que pudiésemos haber imaginado. Aún hoy, 50 años después de su lanzamiento y con la obsoleta tecnología de la época, siguen enviando información de lo que hay más allá de los confines del Sistema Solar.

Las incansables Voyager son un ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando pone su empeño en construir, en lugar de destruir. Desde el Aula de Astronomía de Armilla (Granada), han invertido cinco años en realizar esta exposición, que quiere ser un homenaje a ese espíritu. Para ello, han construido una maqueta a tamaño real de una de estas sondas, realizada con madera, plástico, cartón, PVC, polipropileno, varios kilogramos de tornillería y herrajes variados, estructuras de canalización eléctrica, etc., casi todos materiales reciclados. Únicamente es posible ver otra maqueta a tamaño real de estas sondas en el National Air and Space Museum, en Washington DC, y la tercera unidad que construyó el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, aunque ésta fue expuesta por última vez en 2018.