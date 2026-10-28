Carmen Ferre lleva su música a la Sala Galileo Galilei

miércoles 28 de octubre de 2026 , 08:00h

La cantautora sevillana presentó en Madrid su primer álbum, «Todo saldrá bien», en un concierto cargado de emoción, complicidad y nuevas ilusiones.

La cantante y compositora sevillana Carmen Ferre llevó su música a la Sala Galileo Galilei de Madrid, en una cita especialmente significativa en su carrera: la presentación de Todo saldrá bien, su primer álbum de estudio y el proyecto que marca el comienzo de una nueva etapa profesional.

Natural de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Carmen Ferre, de 20 años, ha construido su trayectoria desde muy joven, vinculada a la guitarra, la composición y la interpretación de sus propias canciones. Su paso por distintos programas de televisión, entre ellos La Voz Kids, Tierra de Talento y Got Talent, contribuyó a dar visibilidad a una artista que ha ido desarrollando una identidad musical propia.

Su propuesta se mueve entre el pop, la balada y los sonidos de raíz, con especial atención a las emociones y a las experiencias personales. En este recorrido, canciones como Volver han contribuido a ampliar su público y a consolidar su presencia en las plataformas digitales.

Su nuevo trabajo, Todo saldrá bien, representa un paso importante en su evolución como cantautora. El disco recoge una etapa de búsqueda personal y artística y transmite un mensaje de esperanza que también da sentido a su nueva gira.

Una voz llena de sentimiento

Quienes tuvimos la oportunidad de asistir a este concierto-presentación pudimos comprobar de primera mano que Carmen Ferre posee una voz preciosa, capaz de transmitir sentimiento y sensibilidad en cada una de sus interpretaciones. Sus canciones, muchas de ellas nacidas de experiencias personales, tienen esa capacidad de llegar al público y crear momentos de especial intensidad emocional.

No obstante, quizá todavía le falte algo de rodaje en este tipo de actuaciones fuera de su Sevilla natal. La propia artista reconoció al comienzo del concierto que se encontraba algo nerviosa ante el reto de presentarse en Madrid, una circunstancia comprensible en una cita tan importante para su trayectoria. Aun así, supo desenvolverse con naturalidad y estuvo muy bien arropada por un público entregado desde el primer momento y conocedor de buena parte de su repertorio.

La nota menos agradable de la velada llegó por el continuo movimiento de algunos asistentes y las conversaciones que, en determinadas zonas de la sala, dificultaban escuchar con claridad las delicadas y emotivas letras de la cantautora. Una circunstancia que varios de los presentes lamentaban, pues, como comentaban, cada vez parece más frecuente que algunas personas acudan a los conciertos más para charlar que para disfrutar de la música. Una pena, especialmente cuando se trata de canciones que invitan a escuchar con calma y dejarse llevar por las emociones.

Pese a ello, Carmen ofreció alrededor de una hora y media de música en la que tuvieron cabida tanto sus nuevas composiciones como otros temas que permitieron disfrutar de distintos registros. Sonaron canciones como La receta, Qué más da y Volver, que encontraron una buena acogida entre los asistentes.

Hubo momentos en los que la emoción encogía el alma, como en la interpretación del tema dedicado a su abuela (allí presente); otros en los que el cuerpo pedía levantarse y bailar, como ocurrió con la versión de El Merengue, de Manuel Turizo; y también instantes para dejarse llevar, disfrutar de la música y tomarse un respiro de esta ciudad tan intensa y exigente que es Madrid.

La artista contó, además, con la presencia de numerosos amigos que la acompañaron en algunas canciones y aportaron al espectáculo un ambiente de complicidad y cercanía. Incluso hubo espacio para interpretar versiones de otros autores, enriqueciendo una actuación que mostró distintas facetas de su personalidad musical.

Un camino que acaba de empezar

La actuación en la Sala Galileo Galilei llega en un momento de crecimiento para Carmen Ferre, que busca trasladar al directo la cercanía de sus composiciones y seguir ampliando su público más allá de Andalucía. La presentación de Todo saldrá bien supone, en este sentido, mucho más que la puesta de largo de un primer disco: es también una declaración de intenciones y el comienzo de una nueva etapa en su camino artístico.

Desde aquella infancia en la que empezó a descubrir su vocación musical hasta este concierto en una de las salas madrileñas de referencia para la música en directo, Carmen ha ido dando pasos que la acercan a su sueño de vivir y compartir sus canciones.

Ahora toca seguir creciendo, ganar experiencia sobre los escenarios y confiar en que sus composiciones encuentren cada vez más oídos dispuestos a escucharlas con la atención que merecen.

Y, como bien anuncia el título de su primer álbum, ¡esperemos que todo salga bien! Desde aquí le deseamos a Carmen Ferre un futuro lleno de música, nuevas oportunidades y muchos éxitos. Ojalá volvamos pronto a encontrarnos con ella en los escenarios y podamos ser testigos de todo lo que aún está por llegar.

¡Muchísima suerte, Carmen! ¡Que esto no sea más que el principio!