Iberia celebra el primer aniversario de su ruta directa entre Madrid y Orlando

martes 27 de octubre de 2026 , 10:15h

La conexión, que cumple un año de actividad, ofrece hasta cuatro frecuencias semanales y forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea en Norteamérica. Durante 2026, la compañía dispone de más de 100.000 asientos en esta ruta.

La ruta directa de Iberia entre Madrid y Orlando cumple su primer año de actividad, consolidándose como una de las apuestas de la aerolínea para reforzar su presencia en el mercado norteamericano y ampliar las opciones de conexión entre España y Estados Unidos.

A lo largo de 2026, la compañía ofrece más de 100.000 asientos en esta conexión, con hasta cuatro frecuencias semanales. Orlando, conocida internacionalmente por albergar los parques temáticos de Walt Disney World, se ha convertido así en una alternativa para los viajeros españoles y europeos que buscan descubrir los atractivos de Florida, tanto por su oferta de ocio como por sus propuestas culturales y naturales.

Los vuelos se realizan con aviones Airbus A330, con capacidad para 292 pasajeros y tres cabinas diferenciadas: Business, Turista Premium y Turista. Esta configuración permite ofrecer distintas opciones de viaje, adaptadas a las necesidades de los pasajeros.

«Esta es una ruta que nos hizo mucha ilusión iniciar hace tan solo un año y, después de este tiempo, hemos podido confirmar que fue un acierto, pues nos ha permitido reforzar nuestra presencia en el mercado de Estados Unidos y atender de una mejor manera un mercado muy relevante para el público europeo. Hoy en día somos la única aerolínea que opera de manera directa entre Madrid y Orlando, y la acogida del público en este tiempo ha sido excepcional», señala Víctor Moneo, director global de Ventas de Iberia.

Norteamérica, una apuesta estratégica

La apertura de la conexión con Orlando se enmarca en el Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta que orientará el desarrollo de Iberia durante los próximos años. En esta estrategia de crecimiento también se incluyen las recientes incorporaciones de Toronto y Newark a su red de destinos, que contribuyen a reforzar la conectividad con Estados Unidos y Canadá.

En conjunto, Iberia cuenta durante 2026 con cerca de 1,9 millones de asientos disponibles entre ambos mercados, una capacidad que refleja la importancia de Norteamérica dentro de su estrategia internacional.

Una alianza con el universo Disney

El primer aniversario de la ruta coincide con la renovación, por tres años más, del acuerdo de Iberia como aerolínea preferente de Disneyland Paris, Walt Disney World y Disney Cruise Line. La colaboración busca facilitar los desplazamientos de las familias españolas hacia algunos de los principales destinos turísticos vinculados al universo Disney.

Como parte de esta alianza, Iberia cuenta actualmente con un Airbus A320 que opera en Europa con una imagen exterior tematizada con personajes emblemáticos de Disney, entre ellos Olaf, de Frozen, y Buzz Lightyear, de Toy Story.

La conexión con Orlando refuerza así los vínculos de la aerolínea con uno de los destinos de ocio familiar más reconocidos del mundo y consolida su apuesta por ofrecer conexiones directas con mercados de especial interés para los viajeros españoles.