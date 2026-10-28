Medalla de Oro y Académicos de Honor 2026 de la Academia de las Artes Escénicas

miércoles 28 de octubre de 2026 , 08:15h

Un año más la Academia de las Artes Escénicas de España celebrará la Ceremonia de Entrega de Medalla de Oro y Distinciones de Honor.

Estas distinciones significan un reconocimiento a las personas o entidades con una trayectoria profesional sobresaliente en el ámbito de las artes escénicas, que han contribuido a dar visibilidad, potenciar y engrandecer la profesión desde su práctica diaria.

El 14 de octubre de 2026, en una reunión de la Junta Directiva de la institución, se reconoció con la Distinción de Honor a los siguientes profesionales de las Artes Escénicas:

EMMA SUÁREZ, RODOLF SIRERA, ALFONSO ZURRO, SOL PICÓ, y ANTONIO RIPOLL serán designados Académicas y Académicos de Honor en la XII Ceremonia de entrega.

Por su parte, la Medalla de Oro recaerá sobre la FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA de Madrid.

ACADÉMICOS DE HONOR

EMMA SUÁREZ

Es uno de los rostros más conocidos del cine español. Comienza su carrera como actriz a los 16 años protagonizando su primer largometraje, desde entonces acumula más de 30 títulos cinematográficos.

RODOLF SIRERA

Vocal de la Academia de las Artes Escénicas de España en la primera y tercera Junta Directiva.

Traductor, guionista y dramaturgo español, fue, entre 1984 y 1988, director de música, teatro y cine de la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana.

ALFONSO ZURRO

Aunque nacido en Salamanca, siempre ha estado vinculado teatralmente a la ciudad de Sevilla. En ella cursó los estudios de Arquitectura Técnica y Arte Dramático, y ha desarrollado gran parte de su trabajo con la compañía Teatro de la Jácara como dramaturgo y director de escena.

SOL PICÓ

Coreógrafa y bailarina alcoyana afincada en Barcelona, Sol Picó es conocedora de la danza clásica, española y contemporánea. Tres disciplinas que se pueden sentir en su trabajo coreográfico, aunque enmarcado en la expresión más contemporánea de la danza. Formó su propia compañía Sol Picó Compañía de Danza en 1993, con la que ha desarrollado su personalísimo sello. Ha dirigido e interpretado más de treinta espectáculos que han girado en países de todos los continentes.

ANTONIO RIPOLL

Licenciado en Filología Románica (Universidad de Oviedo). Máster en Gestión Cultural. Teatro, Música y Danza (Universidad Complutense). Director de la Casa Municipal de Cultura de Avilés (1979) y del Teatro Palacio Valdés (1992) hasta 2012. Con la inauguración del nuevo edificio de la Casa Municipal de Cultura (1989) inicia en su Auditorio unas nuevas temporadas de música clásica que se complementan con las escénicas partir de la reapertura (1992) del Teatro Palacio Valdés, tras su rehabilitación.

MEDALLA DE ORO

FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

La Fundación Teatro de La Abadía, centro de creación, formación y exhibición escénica de la Comunidad de Madrid, tiene una amplia proyección nacional e internacional. Creada en 1995 y dirigida durante largo tiempo por José Luis Gómez, su director artístico actual es Juan Mayorga (desde 2022).

Ha realizado más de 80 producciones propias y ha visitado con sus espectáculos más de 40 países.