Contemporánea Condeduque estrena en Madrid Unarmoured, de la coreógrafa canadiense Clara Furey

miércoles 28 de octubre de 2026 , 09:45h

Contemporánea Condeduque estrena en Madrid Unarmoured, una pieza de danza de la coreógrafa canadiense Clara Furey, en la que lleva al suelo del escenario la inmensidad de un mar interior. La pieza se representará los próximos días 28 y 29 de octubre.

La artista canadiense está especializada en experimentos de danza existencial que exploran distintos estados del ser, y pone en escena sus creaciones a través de una investigación física sobre el agua. Con Unarmoured, Furey reúne y reconcilia lo que antes estaba separado; la performance surge de un caos fluido y carnal, cuyas olas rompiendo sugieren el infinito como una emoción transformadora.

En Unarmoured, los bailarines aparecen como inquietantes esculturas, emprendiendo una exploración artística que desprende un poder erótico con un enfoque soft-core. Los cuerpos vibran al compás de las ondas rítmicas de luz y sonido, en una composición sonora envolvente creada por el músico Twin Rising.

Sobre Clara Furey

Clara Furey es una coreógrafa e intérprete afincada en Montreal, cuya obra se caracteriza por la exploración de los códigos que se transmiten dentro y entre diversas formas artísticas. Su objetivo es fomentar el despertar de las percepciones sensoriales del público y de los intérpretes, proporcionándoles una inmediatez emotiva y un acceso directo.

Tras completar su formación musical en el Conservatorio de París, Furey se formó como bailarina en la École de danse contemporaine de Montreal y posteriormente trabajó con coreógrafos como George Stamos, Damien Jalet y Benoît Lachambre.

En 2017, coreografió su primera obra colectiva, Cosmic Love. También ofreció 90 representaciones de su pieza en solitario When Even The, como parte de la exposición del MAC en homenaje a Leonard Cohen.

En 2019 creó Rather a Ditch, una pieza en solitario interpretada por Céline Bonnier.

Con Dog Rising (2021), Furey concluyó su exploración de la tensión y la inmovilidad, y con su última creación, Unarmoured (2024), la artista reivindica el derecho al erotismo según sus propios términos. Una arquitectura polifónica del placer.

Sus obras han recorrido numerosos festivales, entre ellos la Bienal de Venecia, el Festival TransAmériques de Montréal, ImPulsTanz en Viena, Performance Mix en Nueva York, el Fierce Festival en Birmingham, B-Motion en Bassano del Grappa, y ha pasado por diferentes países como Lituania, la República Checa, Eslovaquia, España, los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Azerbaiyán y Bulgaria.

En 2025 recibió el Prix de la Danse de Montreal, en la categoría de difusión internacional (Premio a las giras internacionales), otorgado por CINARS, en reconocimiento a la envergadura, la calidad y el impacto de sus giras. Además de continuar con sus espectáculos internacionales, imparte talleres con regularidad.