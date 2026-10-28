Blades of the Guardians, inaugurará la segunda edición de RompeMadrid

miércoles 28 de octubre de 2026 , 09:15h

RompeMadrid, Festival Internacional de Cine de Acción y Aventuras, patrocinado por Confislab, inaugurará su segunda edición el jueves 26 de noviembre con el filme chino «Blades of the Guardians» (2026), superproducción de Yuen Woo-ping (coreógrafo de acción de «Matrix» y «Kill Bill») que ha desbancado a «Tigre y dragón» (2000) como la película del género wuxia más taquillera de la historia a escala mundial. La sesión tendrá lugar a las 21:00 horas en mk2 Cine Paz, mientras que el resto del festival se desarrollará del viernes 27 al domingo 29 en mk2 Palacio de Hielo.

En total, la programación reunirá 13 películas entre preestrenos y clásicos del género.

Con una recaudación global superior a los 215 millones de dólares, «Blades of the Guardians» también se ha alzado con el Premio del Público Focus Asia en el Festival de Sitges 2026. Protagonizada por Wu Jing («La tierra errante», «Megalodón 2: La fosa») y con Jet Li en su reparto, la cinta sigue las peripecias de Dao Ma, un cazarrecompensas que debe escoltar a uno de los criminales más peligrosos del imperio a través del desierto, desatando una persecución implacable y una sucesión de violentos combates.

Otro de los grandes atractivos de esta segunda edición será «Ghost in the Cell» (2026), del cineasta indonesio Joko Anwar, que llega avalada por tres importantes reconocimientos internacionales. La película ha obtenido los premios a la Mejor Dirección y del Jurado Carnet Jove a la Mejor Película de la Sección Oficial Fantàstic en Sitges 2026, así como el galardón a la mejor película de terror en Fantastic Fest 2026. Esta comedia de terror, que combina humor negro, violencia y crítica social, transcurre en una prisión de máxima seguridad donde una serie de brutales asesinatos obliga a los reclusos a unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza sobrenatural. Su proyección tendrá lugar el sábado 28 de noviembre a las 22:30 horas.

El festival también acogerá el preestreno de «Entrega al límite» («Runner», 2026), un thriller de acción dirigido por Scott Waugh («Los mercenarios 4») y protagonizado por Alan Ritchson, conocido por la serie «Reacher». La película, que también cuenta con Owen Wilson en su reparto, sigue a un antiguo soldado convertido en mensajero que debe transportar un órgano destinado a salvar la vida de una joven paciente. Sin embargo, la misión se convierte en una peligrosa carrera contrarreloj cuando una organización criminal intenta apoderarse del cargamento a cualquier precio. Su proyección tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 20:30 horas.

Completa este primer avance de programación «Furia desatada» («Ikatan Darah», 2025), una de las nuevas sensaciones del cine indonesio de artes marciales, dirigida por Sidharta Tata y con Iko Uwais («The Raid») como productor ejecutivo. Tras su paso por el Festival de Sitges, la película llegará a Confislab - RompeMadrid con una historia protagonizada por una antigua atleta de pencak silat, arte marcial tradicional del sudeste asiático, que debe enfrentarse a una violenta red de prestamistas para salvar a su hermano, atrapado por las deudas del juego en línea. La cinta, que destaca por sus brutales coreografías de combate, se proyectará el sábado 28 de noviembre a las 20:00 horas.