Las manicuras de 2021, entre los colores camel, fucsia y celeste

miércoles 13 de enero de 2021 , 11:08h

Aunque cada estación y temporada tienen sus propias tendencias, existe unanimidad en la elección de los colores que podremos ver durante todo 2021 en manicuras y pedicuras. Hablamos del camel y otros tierra, el fucsia, el beige, el celeste, los tonos translúcidos o las dos propuestas de Pantone, un gris claro y suave ('Ultimate Gray') y un amarillo potente y con mucha fuerza ('Yellow Illuminating').

Colores tierra y blanco, fucsia, violeta, beige, celeste o camel. Estos serán los principales tonos que dominarán las manicuras y pedicuras durante todo 2021, en sus distintas gamas y tipos. Además y por primera vez, Pantone ha elegido dos colores tendencia para este año: Ultimate Gray (Pantone 17-5104) y Yellow Illuminating (Pantone 13-0647).

La firma norteamericana ORLY tiene en su amplio catálogo de esmaltes estos tonos en diferentes formatos, pero dentro del convencional, estos son los que recomienda: el fucsia Fancy Fuchsia (brillante y crema), el celeste Hip & Outlandish, dos translúcidos como el rosa Head In The Clouds y el violeta As Seen On TV, un tono tierra óxido al 4% como Sands Of Time, el beige tipo mushroom Roam With Me y los mencionados gris y amarillo de Pantone: Up All Night y Road Trippin respectivamente.