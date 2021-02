Hoy puede ser mi gran noche, de Teatro En Vilo, en el Fernán Gómez

jueves 11 de febrero de 2021 , 10:30h

Puede serlo… o puede no serlo…

Lo decía Raphael y lo confirmaba Adamo…

La obra se suspendió el pasado año con motivo del Estado de alerta por la Covid19…

Teatro En Vilo persigue en sus montajes un diálogo con su entorno social, político y personal y situarse en la delgada línea que separa el teatro de la vida y la ficción de la realidad.

Se realizará el taller de artes escénicas ‘Cuerpos que escriben, mentes que accionan’, impartido por Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez.

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá ‘Hoy puede ser mi gran noche’, de la compañía Teatro en Vilo. Este montaje se podrá ver del 17 al 28 de febrero en la Sala Jardiel Poncela de este teatro. Este es uno de los montajes que se han rescatado de la programación del pasado año y que por motivos del estado de alarma decretado por el Gobierno por la Covid19 se tuvo que suspender, justo el día de su estreno el 13 de marzo.

Noemi Rodríguez firma la autoría del texto de este montaje que está dirigido por Andrea Jiménez y protagonizado por Noemi Rodríguez y Darlen Rodríguez, hermanas en la vida real. Hoy puede ser mi gran noche es una fiesta teatral, una pieza cómica y musical, un ejercicio de autoficción que cuenta la historia de un cantante de orquesta en la Galicia de los años 90 y su hija, cuya máxima aspiración es ser como su padre.

En este espectáculo, una actriz y un músico en escena se despliegan en múltiples voces para hacer un emocionante viaje al pasado. Una obra divertida, valiente y profunda, una celebración de lo que ya no está, lo que pudo ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que nunca dejan de esperar su momento. Una historia emocionante, un relato desgarrador donde Teatro En Vilo vuelve a desplegar toda la elocuencia de su poética teatral, la irreverencia, la ternura y el humor para acercarnos a la batalla de una mujer que se pelea entre lo extraordinario y lo ordinario, la hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad verdadera. Teatro en Vilo es una compañía internacional de teatro afincada en Madrid, fundada en Londres en 2013 y capitaneada por Noemi Rodríguez y Andrea Jiménez, directoras y dramaturgas. Teatro En Vilo funciona como plataforma para colaboraciones internacionales e interdisciplinares entre creadores de escena, artistas e investigadores provenientes de países de todo el mundo.

La compañía persigue un constante diálogo con su entorno social, político y personal, lo que le obliga a renovar constantemente su lenguaje escénico. Desde sus espectáculos y formaciones la compañía busca situarse en la delgada línea que separa el teatro de la vida y la ficción de la realidad. Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, Teatro En Vilo se ha lanzado a la apasionante aventura de intentar desentrañar el tiempo en que vivimos. Ha sido galardonada con varios premios a lo largo de su trayectoria, destacar el último conseguido hace tan solo unos días: Premio de Teatro el Ojo Crítico 2019.

Noemi Rodríguez se forma en la ESAD de Galicia, ha completado sus estudios con un Master en Artes Escénicas en la Universidad de Vigo y con un curso de posgrado en la London International School of Performing Arts. Ha trabajado como actriz y bailarina en el Centro Dramático Nacional, Centro Dramático Galego, English National Opera o el Núcleo de Experimentaçao Coreográfica do Porto entre otros. Ha creado y dirigido varias obras de teatro: Man Up, Interrupted, Escenarios de Chamberí o Mis Mara entre otros.

Andrea Jiménez, directora, actriz, autora y productora, ha desarrollado su carrera profesional en la producción de espectáculos, giras y festivales, y en el desarrollo de proyectos pedagógicos y comunitarios. Ha creado y dirigido números espectáculos como: Interrupted, Generacion Why, Fun in the Oven o Hispanic Breakdown entre otros. Como actriz ha trabajado con directores y compañías como: Blind Summit, Andrew Dawson o José Piris. Ha impartido y guiado talleres y laboratorios sobre creación colectiva, clown y storytelling.