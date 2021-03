Xuan Lan, la influencer del yoga, desconecta en Abama Resort, Tenerife

lunes 01 de marzo de 2021 , 10:59h

La pandemia provocó que un buen número de españoles se pusieran en masa a practicar yoga, la mejor herramienta antiestrés contra la ansiedad que generó una cuarentena sin garantías y con mucha incertidumbre a millones de personas en nuestro país. Y si alguien activó ese mecanismo de defensa, sin lugar a dudas, fue Xuan Lan, la profesora francesa de origen vietnamita que se hizo popular tras su paso por Operación Triunfo, y que con sus directos solidarios animó y ayudó a la población a reconectarse con su cuerpo y mente.

Ahora, tras un intenso año en el que su popularidad se ha disparado hasta triplicar el número de sus seguidores en YouTube, donde ya supera la cifra de 1.400.000 suscriptores, Xuan Lan, que es portada en Forbes este mes de febrero, ha buscado un poco de paz en la isla de Tenerife, a donde se ha trasladado dos semanas para descansar y desconectar en el complejo de 5* Las Terrazas de Abama.

Buen clima, parques nacionales y naturales con rutas de montaña o senderismo, poder disfrutar del mar en playas poco masificadas, y un amplio abanico de experiencias o excursiones son algunas de las cosas que le han enamorado de la isla y, en especial de este rincón de Guía de Isora: Abama Resort.

Pero en la personalidad de Xuan Lan el ocio siempre va ligado al trabajo, que disfruta enormemente. De ahí que Las Terrazas, el complejo turístico de residencias privadas gestionado por My Way Meaningful Hotels, se haya convertido durante su estancia en el plató natural para grabar una serie de cuatro capítulos centrada en el Fit+Yoga que estrenará próximamente en Studio Online, una plataforma parecida a Netflix que acaba de lanzar al mercado con contenidos exclusivos de yoga y bienestar en castellano.

“Las Terrazas de Abama es un lugar ideal para practicar yoga porque tiene espacio y está alejado de las carreteras, apenas hay ruido. Creo que cualquier persona puede encontrar su rincón ideal aquí para meditar y hacer yoga. Tienes un clima ideal, jardines, terrazas, varias piscinas, mucho espacio tanto en el interior como en el exterior de los apartamentos…y también el entorno y las proximidades se prestan”, argumenta.

En su agenda tinerfeña también ha cabido la Abama Wellness Week organizada por Las Terrazas de Abama y por Abama Luxury Residences para los huéspedes y propietarios del resort. Además de ofrecer una clase exclusiva de yoga, Xuan Lan se ha atrevido a preparar un menú healthy con la ayuda de Diego Dato, chef del restaurante Melvin by Martín Berasategui, que ha destacado en la oferta del establecimiento en esta semana especial del bienestar.

Una mente empresarial

El triunfo de Xuan Lan no es casual, proviene del rigor de su educación asiática y de una formación académica y profesional avanzada. Tras finalizar los estudios de Económicas en la Universidad Dauphine, en París, se traslada a Nueva York donde trabaja dos años para una empresa francesa en el sector del marketing y la organización de eventos y, posteriormente, se engancha a una empresa americana que gestionaba una red social. Pero tras estallar la burbuja del punto.com en 2001, ella y su pareja deciden trasladarse a Europa y afincarse en Barcelona.

“Decidimos continuar la aventura extranjera en lugar de volver a nuestra ciudad, París, porque aunque los dos éramos de allí no teníamos amigos en común. Al llegar a Barcelona no conocíamos el idioma, no teníamos trabajo, ni alojamiento y teníamos pocos contactos…Fue pura aventura y la oportunidad de empezar algo nuevo juntos”, relata Xuan Lan.

La parisina había comenzado en Nueva York a practicar yoga como hobbie, pero es en Barcelona donde intensifica su práctica. “El yoga transmite un estilo de vida saludable. Practicaba temprano cada mañana antes de ir al trabajo y nuestras vacaciones solían ser retiros de yoga, viajando por el mundo, para seguir profesores que nos inspiraran. Tras trabajar 9 años en La Caixa (ahora CaixaBank), estaba un poco desmotivada. Fue ahí cuando realicé un curso de profesora, pero más como un paso para profundizar en mi conocimiento del yoga que como un objetivo profesional. Tuve que dar clases a amigos y compañeros para certificarme, y surgió ahí la idea y la oportunidad de cambiar de rumbo”, señala.

Xuan Lan intuyó que había un nicho de mercado en el segmento mediático del yoga en España y Latinoamérica. En estos diez años ha sido pionera en dar clases online, participar en eventos masivos, ha sido profesora de Operación Triunfo y ha escrito dos libros, pero lo que más ha disparado su popularidad ha sido el movimiento solidario realizado durante el confinamiento con sus clases gratuitas de meditación y yoga.

“Las redes sociales te dan un feedback directo, inmediato e instantáneo. Recibía al día y sigo recibiendo muchísimos mensajes de cómo ha ayudado el yoga a la gente en estos momentos. Ha unido familias y ha cuidado de la salud mental y corporal de muchas personas”, puntualiza.

Ahora trabaja con un equipo de 12 personas para mover su nuevo proyecto, Studio Online, una plataforma de pago con App móvil que ofrece más de 400 vídeos de series, guías, clases, talleres, entrevistas y contenidos exclusivos. “Hay mucho trabajo detrás de producción, de localización, de generación de contenidos, gestión de clientes y en el apartado técnico. Hemos apostado por talentos y por contratar un equipo fijo, no queríamos en esta situación hacer crecer la inestabilidad laboral”, subraya.

“Estamos con este proyecto, y aunque mi base está en Barcelona, mi intención y pasión es seguir viajando y mostrar la belleza del mundo ofreciendo contenidos de yoga”, concluye.