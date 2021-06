Las Terrazas de Abama, un resort ideal para celebrar microbodas

jueves 03 de junio de 2021 , 10:20h

Decía Mark Twain que el secreto para salir adelante es comenzar. Una afirmación muy apropiada también para estos tiempos en los que la crisis sanitaria por la Covid-19 y las restricciones que la acompañan están generando continuos cambios y con ellos la aparición de nuevas tendencias en muchos aspectos de la vida que vienen, en algunos casos, para quedarse.

En la innata capacidad del ser humano para adaptarse a las adversidades está también basada la nueva tendencia de las ‘microbodas’, una buena manera para seguir adelante comenzando una nueva vida, como decía Twain. Otra alternativa son las bodas elopement, en las que la pareja, en ocasiones en secreto, "escapa" en privado a un lugar especial acompañada únicamente de la persona que va a oficiar la boda y, como mucho, del fotógrafo que dará testimonio del enlace.

En este sentido, Las Terrazas de Abama, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, es un destino ideal para celebrarla este tipo de eventos en un entorno único y exclusivo, relajado y sostenible, con el mejor clima de Europa, con todas las comodidades que ofrece un resort de 5 estrellas, que cuenta con un restaurante de categoría como el Melvin by Martín Berasategui, y con unas vistas incomparables al océano Atlántico y a la isla de La Gomera como telón de fondo.

Muchas parejas, hartas de aplazar continuamente uno de los momentos más especiales de sus vidas, están optando por esta singular forma de contraer matrimonio que, pese a todo, conlleva algunos beneficios: muchos menos invitados a los que se les puede dedicar más tiempo de calidad, menos estrés, un presupuesto mucho más escueto con el inmenso ahorro que ello acarrea, la oportunidad de elegir un sitio más exclusivo, invertir más en la decoración, en los arreglos florales y en el disfrute de los invitados, y evitar también quebraderos de cabeza en la tortuosa tarea de distribuir asientos o emitir invitaciones. Y como punto extra, estas bodas son más sostenibles y ecológicas al generar menos desperdicios e implicar menos recursos de todo tipo en su organización.

No son tiempos para celebraciones multitudinarias, primero, por responsabilidad y, segundo, porque se ha de cumplir con las restricciones sanitarias.

Habrá tiempo para ello más adelante, pero, de momento, una microboda, más pequeña que la tradicional boda íntima, con solo unos cuantos amigos y familiares, los más cercanos y a los que no se les invita por compromiso, en un entorno paradisiaco, con muchas menos presiones en la planificación y con la absoluta certeza de estar garantizando la seguridad y las directrices sanitarias para todos los presentes es una alternativa más que apetecible para este año e, incluso, el próximo.

Las Terrazas de Abama, gestionadas por My Way Meaningful Hotels y adscritas a la marca Preferred Residences, con sus maravillosas, amplias y luminosas suites de 1 a 4 dormitorios puede acoger a todo tipo de grupos, y cuenta con terrazas independientes rodeadas de zonas ajardinadas y de todos los servicios de lujo. Por ello, propone paquetes de ‘microbodas’ (microweddings) para un máximo de 20 personas que garantizan la celebración de una fecha tan especial en un ambiente tan relajado como el del restaurante Melvin by Martín Berasategui, con una gastronomía espectacular y en cuyas cocinas destaca el joven Diego Dato, chef revelación en los premios gastronómicos Mesa Abierta.

El hotel de 5 estrellas localizado en Abama es el destino ideal para esta nueva tendencia al contar con todas las condiciones para el disfrute y el placer pudiendo, además, gozar de unas instalaciones donde se puede practicar deportes como el tenis en la Abama Tennis Academy, el golf en el multipremiado Abama Golf, o relajarse y recargar pilas con clases y entrenamientos personalizados de yoga, fitnes y pilates y de servicios exclusivos de wellness.

Recientemente galardonado como ‘Mejor Hotel de Golf del Mundo’ (Best International Golf Hotel) en la última edición de los International Hotel Awards (IHA), tras haber sido reconocido como ‘Mejor Hotel de Golf de Europa’, ‘Mejor Hotel de Golf de España’ y ‘Mejor Hotel de Lujo de España’, Las Terrazas de Abama cuentan, además, con el galardón de ‘Mejor Resort de España en los World Travel Awards’.

Las tres piscinas infinitas climatizadas, el pool bar y sus exquisitos cócteles que se pueden disfrutar mientras se observa el bello atardecer del sur de Tenerife, la tienda gourmet con productos de kilómetro cero o las experiencias ofertadas, arropadas con las tecnologías más vanguardistas para conocer la isla de Tenerife, amplían una oferta donde dar el sí será una experiencia enormemente placentera. Porque en Las Terrazas se podrá comprobar que una boda pequeña no conlleva que sea pequeña en amor, ni en momentos emocionantes e inolvidables.