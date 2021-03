Canal Connect: Arte, Ciencia y Tecnología

¿Puede ser el arte tecnología y la tecnología arte?

¿Sueñan los cyborgs con habitar escenarios?

¿Cuentan los androides ovejas para irse a dormir?

¿Serán los autómatas las personas del futuro?

Mientras nos contestamos (o no) esas cuestiones,en los Teatros del Canal, artistas tecnológicos de todo el mundo invaden ese recinto, con Canal Connect,y convertirán a Madrid, durante unos días, en la capital de la tecnología escénica más vanguardista.

La primera edición de esta cita internacional con la cultura digital tendrá lugar entre el 5 y el 14 de marzo en todas las salas y espacios comunes del complejo escénico, y en el Centro Coreográfico Canal.

En estos diez días tendremos una oportunidad única para disfrutar de nueve espectáculos llegados de todo el mundo, dirigidos a públicos de todas las edades y que subirán a los escenarios de las salas Verde, Roja y Negra. Además, una gran exposición interactiva, Máquina Loca, que comisaría el artista francés Charles Carcopino y engloba 20 instalaciones, se ramificará por los espacios comunes del teatro, de los vestíbulos a los estudios de ensayo del Centro Coreográfico Canal, cumpliendo aquel potencial del espacio vacío del que nos habló Peter Brooks, y estableciendo incluso puentes con escenarios virtuales, que cambian la cuarta pared por la cuarta dimensión.

Esta ambiciosa propuesta, de dimensiones inéditas en su género, abrirá un diálogo sobre el reflejo que tiene la sociedad hipertecnologizada en las artes: las creaciones en cartel indagarán en la poesía de lo tecnológico, en las posibilidades que ofrece lo digital a lo coreográfico, en el cambio de rol que asume el espectador cuando está en un escenario inmersivo, en cómo las herramientas 2.0 han transformado la manera de crear, y en cómo la Robótica, la Inteligencia Artificial o el Big Data condicionan nuestro desarrollo como sociedad.

ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS

Ludotecnia, de j. crowe. 5, 6 y 7 de marzo. Sala Negra. País: Argentina. Esta performance es un pequeño homenaje a la generación VHS y a las películas de televisión del sábado por la tarde. Construida a partir de juguetes modificados, elementos electromecánicos, lámparas y otros dispositivos se secuencian y controlan creando criaturas stop-motion, científicos locos e invasiones alienígenas, que integran una construcción musical y una propuesta que se filma con pequeñas cámaras, para proyectar la imagen, en tiempo real, en una pantalla. Tráiler, aquí.

SpaceTimeHelix, de Michela Pelusio. 5, 6 y 7 de marzo. Sala Negra. País: Italia. Esta performance audiovisual juega, como siempre en el arte de Pelusio, con la física y las partículas elementales, para estimular la observación y la percepción de nuestro espacio. La obra escenifica la vuelta a la raíz de las cosas, a la simplicidad y la complejidad del macrocosmos y el microcosmos. Explora la arquitectura de la mente y la arquitectura de la naturaleza.Tráiler, aquí.

Tientos al Tiempo. Pablo Valbuena y Patricia Guerrero. 6 y 7 de marzo. Sala Verde. Países: España / Francia. El tiento es uno de los palos flamencos, pero también es un ejercicio de tacto: se palpa algo que no se aprecia con la vista. Tientos al Tiempo es una performance que integra una serie de experimentos que expanden el baile y el cante flamenco en el tiempo y el espacio, utilizando la luz y el sonido para aumentar los patrones rítmicos y formales de su compás. Aquí, la esencia mestiza del flamenco se entrelaza, actualiza y amplifica con la capacidad transensorial de los medios digitales.Tráiler, aquí.

Virages. Thibaud Le Maguer. 6 y 7 de marzo. Sala Roja. País: Francia. Cinco individuos se reúnen en torno a una acción cotidiana: caminar. Pero caminan en un espacio cerrado, y eso imprime a las trayectorias un trazo circular que libera a los caminantes de la necesidad de llegar a un destino. No subsiste más que una dinámica, un impulso, un ir hacia, y la ocasión de que un grupo inscriba, en presente, su propio deambular. Además, a los performers los persigue el dispositivo en el que se transforman: la luz recorta sus siluetas en movimiento. Al mismo tiempo, una organización interna y secreta rige sus relaciones y les permite infiltrarse en el corazón de este dispositivo, y el espacio invisible que ellos mismos mantienen permanentemente móvil altera la conducta programada del dispositivo de iluminación, una trampa que perturba las impresiones del espectador y hace dudar de sussensaciones.Tráiler, aquí.

InitialAnomaly. SystemFailure. 10 y 11 de marzo. Sala Verde. País: Francia. Tras SystemFailure y Human Decision, la compañía SystemFailure concluye, con esta pieza, su trilogía sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. InitialAnomaly aborda los peligros y posibilidades del desarrollo de la inteligencia artificial. Los miembros de la compañía se enfrentan a la idea de su propia muerte e imaginan un programa inteligente encargado de crear sus espectáculos póstumos. ¿Será posible que un algoritmo que se ha alimentado con guiones de películas y series de ciencia ficción, además de música y coreografías seleccionadas por miembros del equipo, sea capaz de reproducir el estilo de la compañía? Y, ¿alcanzará un punto en el que supere a sus creadores?

Tráiler, aquí.

Moving in Concert. Mette Ingvartsen. 11, 12 y 13 de marzo. Sala Roja. País: Dinamarca. Mette Ingvartsen investiga, junto con nueve bailarines, cómo los humanos, los objetos técnicos y la materia orgánica pueden interactuar para crear una nueva concepción de la forma abstracta en movimiento. Esta representación se pregunta cómo podemos entender la tecnología como algo que se mantiene activo en nuestros cuerpos incluso después de apagar todos los dispositivos electrónicos. Cómo afecta a la plasticidad de nuestro cerebro estar habitado por tecnologías recientes y futuras. O cómo los cuerpos pueden organizarse y estructurar su colectividad de forma plástica. El público está invitado a participar en un paisaje fascinante generado por movimiento, esculturas de luz e intensas sensaciones de color.Tráiler, aquí.

TripodsOne. Moritz SimonGeist. 12, 13 y 14 de marzo. Sala Negra. País: Alemania. TripodsOne es un robot sonoro y futurista. Esboza un posible futuro para la interacción humana con las máquinas, que atraviesa la música electrónica: el robot se acciona en directo y se toca como un instrumento musical. La escultura esconde varios generadores de tono de pequeño tamaño, y permite imaginar dispositivos sonoros del futuro en los que serán robots los que reproduzcan la música electrónica contemporánea. En esta performance el artista aún está presente en el escenario, e interactúa con la máquina.Tráiler, aquí.

. La palabra “ma” significa “mi” o “mío” en francés. MA hace referencia a la representación del vacío que ha diseñado el artista Digital Maxime Houot . "Es mi interfaz personal con el espacio en blanco. Me pongo en contacto con él. Trabajo en él. Y lo veo. Pero de una forma incompleta y discontinua. Con otros espacios en blanco. La performanceMaes una representación que el espacio en blanco hace del Espacio en Blanco". Se trata de un espectáculo en directo, una coreografía futurista e hipnótica basada en composiciones de luz que se activan sobre un ballet de proyectores controlados pero impredecibles. Tráiler, aquí.

G5. Rocio Berenguer. 13 y 14 de marzo. Sala Verde. España y Francia.

G5 es un proyecto triple, compuesto por un espectáculo -G5, teatro digital que ironiza con las cumbres del tipo G8 o G20-; una representación -COEXISTENCE, una intersección entre el concierto, el texto teatral y la performance que establece un diálogo entre un humano y una inteligencia artificial-; y una instalación -LITHOSYS, un sistema de comunicación inter-especie, basado sobre la I.A. y la piedra , esta instalación interactiva invita a codificar un mensaje perturbando el campo magnético en el que la piedra se encuentra en levitación. Tráiler, aquí.

EXPOSICIÓN MÁQUINA LOCA 5-14 marzo

«¿El precio de la evolución exponencial de la tecnología es que el mundo se vuelva loco?

La humanidad se enfrenta hoy a grandes retos: desajuste climático, explosión demográfica, agotamiento de los recursos naturales… Si bien el progreso tecnológico da muchas razones para la esperanza, es necesario que esté guiado por un espíritu de filantropía y no por intereses individuales. La velocidad del progreso tecnológico acelera a toda la sociedad, que, según Paul Viriolo, siempre parece ir a la zaga de la tecnología que pretende, con dificultades, regular. ¿Podrán las máquinas, en tanto que encarnación del proceso tecnológico, pero también en tanto que prolongación del cuerpo y la conciencia humanos, ayudar a superar estos retos o, muy al contrario, precipitarán la caída de la humanidad, como preconizó primero Ricardo, a principios del siglo XIX, y después Marx?

¿La humanidad acabará devorada por un monstruo que es su propio hijo?

Hoy, la era de la inteligencia artificial anuncia grandes cambios, y ya supera las capacidades humanas en muchos cambios. El célebre astrofísico Stephen Hawkins nos alertó de que su desarrollo podría ser el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad, pero también el último.

Hoy, el mundo entero se rige por algoritmos cada vez más complejos, autónomos e intrusivos. El Big Data, este universo infinito en crecimiento exponencial y el primer recurso de las inteligencias artificiales, se nutre de datos personales de cientos de miles de millones de usuarios que son solo más o menos conscientes de que están contribuyendo a su propia fagocitación. En este magma, se alimentan y prosperan nuevas formas de propaganda inteligente, cuyo objetivo es perseguir a los miles de millones de usuarios de redes sociales. Es posible que estemos entrando en la era de la posverdad (en términos de Steve Tesish), que favorece el aumento de las teorías de la conspiración y llega a amenazar la misma esencia de los procesos democráticos.

La prueba a la que la pandemia ha sometido al mundo de hoy, privándonos de los contactos sociales en directo, ha aumentado aún más la virtualización de las relaciones, lo que necesariamente ha conllevado una deshumanización de nuestras vidas.

La exposición Máquina Loca es un recorrido por instalaciones de artistas internacionales que pone de relieve las peculiaridades, las paradojas y la poesía de una época atravesada por sus relaciones con la tecnología. Las máquinas y los sentimientos que generan, entre el miedo y la admiración, han transformado profundamente nuestra relación con el mundo y son una fuente incalculable de inspiración para los artistas».

Charles Carcopino. Comisario de la exposición

INSTALACIONES

DriesDepoorter. Surveillance Speaker.

Sala Roja – vestíbulo planta 0 (junto a entrada pares). País: Bélgica. Idioma: inglés

Cámara rotatoria que persigue al público a la vez que describe lo que ve gracias a la utilización de una inteligencia artificial.

A TwoDogs Company / KrisVerdonck . ISOS

Sala Roja- vestíbulo planta 0 (pasillo). Estreno en España. País: Bélgica. Idioma: inglés

ISOS es una instalación de vídeo en 3D, en la que la voz principal es la del escritor James Graham Ballard. Comprende nueve cajas de imágenes que contienen esculturas virtuales materializadas como imágenes en 3D, y en cada una de ellas se presenta un detalle distinto de una misma situación sociopolítica. El conjunto se lee como un cortometraje en el que el montaje se deja a la imaginación del espectador. Para dar unidad a las escenas se cuenta con la ayuda de un paisaje sonoro y de otros elementos auditivos.

Jonathan Pêpe. Haruspices (2019). Sala Roja – vestíbulo planta 0 (pasillo).

Haruspices es un término que procede del arte adivinatorio etrusco, y nombraba la habilidad para leer el futuro en las entrañas de los animales. En esta instalación se pone en escena una máquina que, imaginemos, podría servir de intermediaria entre los humanos y los dioses, leyendo el porvenir en las propias vísceras de los primeros. Compuesta de una caja torácica rígida que integra cuatro órganos de silicona, el motor palpita al ritmo de los flujos de información que proceden de las publicaciones más populares de Twitter, que llegan en tiempo real, después de que la inteligencia artificial IBM Watson las haya traducido.Tráiler, aquí.

Boris Petrovsky. REFLEX / TRIGGER (2020-21). Sala Verde – vestíbulo planta 0 (junto entrada pares)

Instalación perfomativa. Estreno absoluto. País: Alemania

Material: tubos fluorescentes, semáforos, vidrio acrílico, aluminio, plato girando, cables, cable metálico, transformadores, elementos electrónicos.

La nueva creación del artista alemán Boris Petrovsky es una instalación cinética compuesta de neones intermitentes que desvían los códigos de las señales urbanas.

Anaisa Franco y Lot Amorós. Love Synthesizer

Sala Verde – vestíbulo planta 1 (junto a entrada pares)

Love Synthesizer es un instrumento audiovisual inmersivo que sintetiza sonidos y luces al contacto con la piel, de forma que genera una orquesta interactiva que reacciona al contacto humano. En un momento como el que vivimos, donde se restringe el contacto y se potencia la distancia, podemos crear una conexión mágica entre las personas, un espacio donde podemos sentir la conexión entre nosotros dentro de un instrumento musical inmersivo que sintetiza sonidos y luces.Tráiler, aquí.

Gregory Chatonsky. El sueño de las máquinas (2014-2020)

Sala Verde – vestíbulo planta 2 (junto a entrada pares)

Estreno absoluto. País: Francia

Una máquina sueña con una especie desaparecida. Ha recogido cientos de miles de datos de Internet y ha aprendido a generar similitudes. Relata la extinción de esta especie y tiene alucinaciones sobre su propia emergencia en un planeta devastado. Intenta adoptar una forma, convertirse en un rostro, pero sigue siendo inestable y plagada de dudas sobre sí misma. Un cuerpo humano atravesado por sí mismo descansa dentro de un centro de datos abandonado y espera que otro cuerpo tome su lugar.Tráiler, aquí.

DriesDepoorter. Jaywalking. Sala Verde – vestíbulo planta 0

Instalación interactiva que permite denunciar a los peatones poco disciplinados. País: Bélgica. Idioma: inglés

Con la ayuda de una cámara de vigilancia apartada, la instalación captura automáticamente y en directo a los paseantes que cruzan por puntos distintos del paso de peatones, y da a los visitantes la opción de denunciarlos a la policía.Tráiler, aquí.

DriesDepoorter. Quick Fix. Sala Verde – vestíbulo planta 0 (pasillo)

Instalación, máquina expendedora de likes y seguidores. País: Bélgica. Idioma: inglés.Quick Fix es una instalación interactiva. La obra permite comprar seguidores o likes en unos pocos segundos. Con unos pocos euros puedes hacerte con 200 likes en Instagram.

Quick Fix es fácil de usar. Elija su producto, pague e introduzca su nombre de usuario en las redes sociales. En pocos segundos recibirá elementos similares o seguidores. Las cuentas que le dan a like o que comienzan a seguirle son cuentas falsas.Tráiler, aquí.

Stanza. TheNemesis Machine – FromMetropolistoMegalopolistoEcumenopolis. Sala Verde – vestíbulo planta -3

TheNemesis Machine – FromMetropolistoMegalopolistoEcumenopolis es una obra de arte en constante evolución, siempre diferente y siempre en expansión. Se trata de una instalación polisémica que integra conceptos como la propiedad de los datos, la vigilancia, el espacio-tiempo real y los entornos urbanos. Por defecto, nos hemos convertido en cómplices de la máquina de vigilancia mundial que se apropia de nosotros, los usuarios, como unidades de datos que recabar para obtener algún tipo de beneficio, económico o social.Tráiler, aquí.

Doug Rosman. self-contained. Sala Verde – vestíbulo planta -3

Una red neuronal entrenada para ver el mundo como variantes del cuerpo del artista pone en marcha un proceso de interpretación algorítmica que lucha con un cuerpo en tanto que sujeto de multiplicidad. Tras someterla a una formación consistente en más de 30.000 imágenes del artista, esta red de neuronas aprende a crear figuras humanoides surrealistas carentes de limitaciones físicas, biológicas y temporales; cifras que son simultáneamente una y varias. Tráiler, aquí.

Máquina Loca es un recorrido por instalaciones de artistas internacionales que pone de relieve las peculiaridades, las paradojas y la poesía de una época atravesada por sus relaciones con la tecnología

UJOO + LIMHEEYOUNG. Machine withHairCaught in it / Machine with Pink. Sala Verde – vestíbulo planta -3

Escultura cinética. Estreno en España. País: Corea del Sur Duración: Se mueve durante 2 minutos y 30 segundos. Si el espectador responde al sensor, se sigue moviendo.

Escultura cinética que combina tubos flexibles de caucho de silicona rosa con máquinas metálicas, Machine with Pink es un dispositivo mecánico concebido para realizar movimientos suaves y fluidos en el caucho utilizando el rozamiento inherente al material. Tráiler, aquí.

Rocio Berenguer. LITHOSYS. Sala Roja – vestíbulo planta 1 (junto a entrada pares).

Esta obra se enmarca en el proyecto Interespecies G5, un proyecto que atraviesa distintos medios de expresión, las artes y las ciencias bajo la forma de un espectáculo de danza, una performance y una instalación. La instalación consiste en un sistema de comunicación entre especies y seres vivos que sirve para relacionar a toda forma de vida terrestre. El objetivo es utilizar el campo magnético terrestre como sistema de soporte entre todas las formas de vida del planeta.Tráiler, aquí.

Boris Petrovsky. TRUE FALSE (2020-21). Centro Coreográfico Canal – Estudio 1

Una cadena de 9 caracteres levita en el aire, ligeramente por encima de la altura de los visitantes. Esta cadena está colgada del techo de una viga. En la cadena de caracteres se pueden distinguir dos palabras, separadas por un espacio: TRUE FALSE (VERDADERO FALSO).

Louis Philippe Rondeau. LIMINAL. Centro Coreográfico Canal – Estudio 2

LIMINAL es una instalación interactiva que pone de relevancia el inexorable paso del tiempo. Trata de materializar la frontera entre el presente y el pasado.Tráiler, aquí.

Justine Emard. Supraorganism (2020). Centro Coreográfico Canal – Estudio 3

Supraorganism es una instalación reactiva compuestas de esculturas de vidrio robotizadas, animadas por un sistema de machine learning (un tipo de inteligencia artificial) y elaborada a partir de datos recogidos en una colmena de abejas.Tráiler, aquí.

:mentalKLINIK. PUFF OUT M_2101, 2021. Centro Coreográfico Canal – Estudio 4

:mentalKLINIK atraviesa con indisimulada destreza las estrategias políticas invisibles y las dinámicas sociales mediante dispositivos ultracontemporáneos con una levedad solo aparente. Como la bola de luces de una discoteca, las proyecciones de :mentalKLINIK son una selección de su perspectiva multiforme del universo.Tráiler, aquí.

Katerina Undo. CreatureCluster. Centro Coreográfico Canal – Estudio 5

Instalaciones específicas. Circuitos de oscilador de forma libre, hilos metálicos, luces, cables de empalme, núcleo Axoloti.Tráiler, aquí.

Malachi Farrell. tribute to George Stinney 2020

Artista fascinado por la robótica y con una estética impregnada de cultura punk e industrial, Malachi Farrell crea teatros mecánicos que son verdaderas fábulas contemporáneas.tribute to George Stinney 2020 es la segunda iteración de una creación precedente que introduce en escena una silla eléctrica, representación de un sistema que condena a muerte y automatiza el proceso.

Li Yi-fan. important_message.mp4. Centro Coreográfico Canal – Estudio 6

A través de la pantalla 3D de su cara, el artista taiwanés Li Yi-Fan crea un relato construido alrededor de las imágenes obtenidas a través de intenso trabajo de recogida en Internet. A partir de sus descubrimientos, que van del nacimiento al regreso de los zombis, mezclados con hechos históricos sobre un fondo de teorías de la conspiración, el artista retrata la deriva de una épica enferma, en la que la noción de realidad se pierde en los meandros de sus hallazgos en la red.Tráiler, aquí.

So Kanno. Lasermice. Centro Coreográfico Canal – Estudio 8

Lasermice es una instalación robótica en enjambre que se compone de 60 pequeños robots, que se inspira en la conducta sincronizada de insectos como las luciérnagas. Normalmente, la red que compone el enjambre es invisible, pero en este caso, los robots crean una red visible a través de la comunicación mediante láseres lumínicos fotodetectores.

La base de este proyecto es la creación de fenómenos naturales de forma artificial.Tráiler, aquí.