El artista internacional Rabih Mroué llega al Centro Condeduque

martes 02 de marzo de 2021 , 23:53h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acogerá en los próximos días al actor, director, dramaturgo y artista visual Rabih Mroué que presentará ocho cortometrajes y la obra de teatro contemporáneo Riding on a Cloud que gira por diferentes escenarios de muchos países con gran éxito de crítica y público (entre ellos los Países Bajos y Nueva York en Los Estados Unidos).

El miércoles 3 de marzo se proyectarán sus cortometrajes: How to shoot a dramatic scene (2000); Face A Face B (2002); With Soul, with Blood (2003); Old house (2004); Don't spread your legs (2008); Shooting images (2013), Chalk outlines (2019) y Cheers to our wishes (2020), con una duración total de 54 minutos.

El viernes 5 y el sábado 6 se representará la obra de teatro contemporáneo Riding in a Cloud en el teatro de Condeduque, donde, montados en la nube caprichosa de la memoria, Rabih y Yasser combinarán lo personal y lo político para trazar la frágil construcción de una biografía.

Nacido en Beirut en 1967, Rabih Mroué es uno de los artistas más interesantes que ha dado Líbano en lo que llevamos de siglo. De formación teatral, comenzó a producir sus propias obras en 1990 como director y actor y poco a poco fue diversificando sus trabajos a través de medios como el vídeo y la performance, trabajos que le han llevado a presentarse en el circuito internacional del arte y en los grandes festivales de teatro contemporáneo.

Riding on a Cloud

La obra que acoge Condeduque, con el apoyo del Goethe Institut, se estrenó en 2013 en los Países Bajos y en 2015 vio su estreno estadounidense nada menos que en el MoMA de Nueva York. El secreto para que esta pieza lleve siete años girando por el mundo está, en el hecho que la origina, y en la propia conmoción que provoca la puesta en escena. El hermano pequeño de Rabih Mrouè, Yasser, recibió un disparo en Beirut en 1987, cuando la guerra civil libanesa daba sus últimos coletazos. Yasser tenía 17 años. La bala le atravesó el cráneo. No lo mató. El propio Yasser es la persona que está en el escenario en Riding on a cloud. Los límites, realmente difusos, entre realidad y ficción, realidad e imaginación, verdad y subjetividad, generan una bruma conceptual en medio de la cual emerge Yasser como víctima política del absurdo bélico, como personaje inventado por la imaginación de su hermano, como vencedor en su lucha.

“Esta es mi historia real, pero estos no son mis pensamientos. Estos pensamientos son míos, pero esta no es mi verdadera historia”. Palabras de Yasser que se desgajan de su cerebro entre imágenes y vídeos grabados que se mezclan con presentaciones en vivo.

Rabih Mroué

Actor, director, dramaturgo y artista visual, el trabajo de Mroué reflexiona sobre el uso y producción masiva de imágenes, la realidad geopolítica de su país de nacimiento, Líbano, eventos más actuales como las Primaveras Árabes o el conflicto sirio. A través de archivos y documentos, Mroué crea piezas audiovisuales, con una narrativa particular, para incitar a la audiencia a reflexionar sobre temas como el olvido, la memoria, la ficción y la verdad.