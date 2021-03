viernes 19 de marzo de 2021 , 11:57h

El próximo 25 de marzo abre al público en CentroCentro la exposición PANORAMA MADRID 01– Visión de la actualidad artística

PANORAMA MADRID 01 es una nueva cita con el arte contemporáneo que nace con vocación anual, una exposición de exposiciones que reúne una selección de 10 de las propuestas más destacadas que pudieron verse en las galerías de arte de Madrid a lo largo de 2020.

El jurado de PANORAMA MADRID 01 ha estado compuesto por cinco críticas de prensa especializada: Bea Espejo, Luisa Espino, Marta Gómez, Laura Revuelta y Rocío de la Villa.

La exposición se podrá visitar del 25 de marzo al 29 de agosto en la planta 1 de CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, con entrada gratuita.

Exposiciones seleccionadas:

Tamara Arroyo. Pura calle. Galería NF / Nieves Fernández

Elena Asins. Obras de 1971 a 1995. Galería Elvira González

June Crespo. Voy, sí. Galería Heinrich Ehrhard

Óscar Domínguez. El triple trazo. 1948-1952. Galería Guillermo de Osma

Isaac Julien. Lina Bo Bardi – Un maravilloso enredo. Galería Helga de Alvear

Cristina Lucas. Subjects in Mirror are Closer than they Appear. Galería Albarrán Bourdais

Ana Mendieta. Tropic-Ana. Galería NoguerasBlanchard

Juan Luis Moraza. Tripalium. Espacio Mínimo Galería

Aurèlia Muñoz. textura, tensión, espacio [1970-1985]. Galería José de la Mano

Ana Santos. Verão. Galería The Goma Galería ​​

PANORAMA MADRID 01

PANORAMA MADRID 01 no solo es especial porque inaugura este ciclo sino por las circunstancias tan particulares en las que nos encontramos. Así, ha sido más necesario que nunca retomar algunos proyectos que solo pudieron visitarse durante un corto periodo de tiempo o, incluso, que no llegaron a inaugurarse.

Todas las exposiciones seleccionadas tienen un elemento en común: son proyectos individuales. Una gran parte de ellos nos muestran los últimos trabajos de artistas como Tamara Arroyo, June Crespo, Isaac Julien, Juan Luis Moraza, Cristina Lucas o Ana Santos a través de diferentes formatos, desde el instalativo al escultórico, pasando por la pintura o la videocreación. Otros nos acercan a trayectorias y a obras contextualizadas en el siglo XX, como sucede con Ana Mendieta, Aurèlia Muñoz (con piezas de 1970 a 1985), Elena Asins (con obras de 1971 a 1995) y Óscar Domínguez (con pinturas de 1948 a 1952).

Fiel al espíritu con el que ha nacido este ciclo, PANORAMA MADRID 01 aporta, como su propio nombre indica, un panorama amplio de la creación artística en toda su dimensión además de dar una segunda vida a muestras que, como el propio CentroCentro, tuvieron que cerrar repentinamente dejando sus salas llenas de arte pero vacías de público.