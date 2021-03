Ostelea Tourism Management firma un acuerdo de colaboración con la feria HIP

martes 23 de marzo de 2021 , 10:33h

El HIP2021, Hospitality Innovation Planet, inaugura la temporada de ferias y congresos en la Feria de Madrid, IFEMA, los próximos 22 a 24 de marzo. Durante tres días, Madrid acogerá la celebración del HIP-Horeca Professional Expo 2021, un evento centrado en la innovación que va dirigido a profesionales de la hostelería y la restauración.

El objetivo del evento es contribuir a la recuperación de la hostelería española a través de la participación de más de 300 firmas expositoras del sector HORECA como Heineken, Pascual, El Tenedor, Danone, Gallina Blanca, Macro, Campofrío y Oms Viñas, entre otras.

En este foro participarán Directores de Máster y docentes de Ostelea Tourism Management School, aportando sus conocimientos y experiencia profesional en un momento clave para la recuperación del sector. Además, la docente de Ostelea y experta en turismo, Eva Ballarín, participa en la organización de Expohip y en la coordinación del escenario Bar&Co, donde se compartirán contenidos específicos sobre el sector HORECA, especialmente de bares y cafeterías.

El HIP2021 será presencial y tendrá en cuenta protocolos higiénico sanitarios que comprenden toma de temperatura en accesos, obligatoriedad de mascarilla, controles de aforo o distancias de seguridad y el uso de tecnologías como contacless o app Radar Covid, entre otras.

El 22 de marzo: Javier de las Muelas y Domingo Hidalgo en el Bar & Co

La primera jornada del HIP, el lunes 22 de marzo, en el espacio Bar & Co, a las 12:30-12:50, Javier de las Muelas, CEO de Dry Martiny Organization y director del Máster Executive en Dirección de Empresas Food & Beverage impartirá una masterclass titulada “Las 15 claves 15 claves para la recuperación de los bares”.

Durante el encuentro se hablará de la esencia, la tradición y los valores de la gastronomía. También se analizarán los nuevos bares, cómo son los nuevos clientes y hacia dónde apuntas las nuevas formas. Finalmente, Javier de las Muelas compartirá su visión global del sector de los bares en un nuevo escenario post covid.

A continuación, en el espacio Bar & Co, en horario 12:50 a 13:20, Domingo Hidalgo, co director del Máster en Dirección de Empresas Food & Beverage participará en el evento titulado “Las 5 claves de gestión operativa, financiera y estratégica: KPI´s para el éxito”. Domingo es socio fundador de Eating Hotel y a Head of Topic F&B en la comunidad Tourism Leaders Lobby y debatirá sobre las claves para una gestión profesional y competitiva 360 con otros dos docentes de la escuela: Ana Méndez Castro (Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I) y Xavier Torrents Daviu (Innova Projectes/Gastronomía & Food Service).

los días 23 y 24 de marzo: Roberto Torregrosa y Jacqueline Ruiz en el Auditorio 2

El martes 23 de marzo, en horario de 17:15 a 18:00, Roberto Torregrosa, director del MBA in Hospitality and Tourism Management, participará en la mesa redonda titulada ‘The VIP Room – Posicionamiento “one of a kind”’. Durante el debate se analizarán conceptos como el diseño de experiencias, la capacidad de reinvención de las marcas y su posicionamiento para recuperar la confianza de los clientes.

El también presidente en ACPT y director general de Guitart Hoteles compartirá panel- moderado por Roger Calleja, docente de Ostelea- con Diego Calvo (Concept Hotels) y Marifrancis Peñarroya (Holiday World).

El miércoles 24 de marzo en horario de mañana, la docente del Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Turismo de Negocios (MICE) de Ostelea, Jacqueline Ruiz participará en la sesión ‘MICE: la reinvención obligada” en el auditorio 2 en horario de 10:30 a 11:00. En esta ocasión, la socia fundadora de Manatís hablará de sostenibilidad, tecnología, eventos híbridos y crecimiento del sector de los eventos con José Aguarod (Grupo Eventoplus) y Ángeles Moreno (TCD Consulting).

No te pierdas la extensa agenda de eventos del HIP 2021. Asistirán panelistas como Ferrán Adrià (elBulliFoundation) y estrellas Michelin como Paco Pérez, Jesús Sánchez, Javier Olleros, Diego Guerrero, Rodrigo de la Calle, Paco Roncero o Xanty Elías. También podrás aprender de empresarios del hospitality como Kike Sarasola (Room Mate), José Sobrino (Palladium), Sara Ramis (Barceló), Fran Mora (Hotel Urban), César Álvarez (Meliá) y Carlos Miró (Hilton), entre otros.