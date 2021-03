Beth regresa al Origen

miércoles 24 de marzo de 2021 , 10:59h

"Siento que ahora es el momento de Origen".

‘Origen’. Así es como se llama el último disco (que ha salido a la venta el día 23 de marzo) de Beth. Es un disco lleno de melodías puramente pop, que te atrapan desde el primer momento… ya sea porque están cantadas con delicadeza y a la vez contundencia, o porque recuerdan a las raíces e influencias de la artista. Siempre con su voz rasgada tan personal y característica. La mayoría de ellas son piezas que Beth escribió hace bastantes años. Hay 13 canciones. 3 lenguas distintas. Castellano (8 canciones), catalán (3 canciones) e inglés (2 canciones).

Éstas últimas son con las que abren y cierran el disco. Empezando por "Love The Music" una preciosa canción interpretada de una sola toma a piano y voz, que la artista escribió con tan solo 23 años, viviendo en Londres y en la que pide a gritos ser escuchada, y que le dejen hacer las cosas a su manera. Y la canción con la que cierra el disco es la pieza "Go Inside" una sutil invitación a adentrarnos en el mundo interior.

Beth ha buscado una sonoridad un poco más electrónica y no tan folk como en sus anteriores trabajos y parece que lo ha conseguido con nota, encargándose ella misma por primera vez de la producción junto con Albert Solà.

‘Origen’ habla de temas tan diversos como el amor, el desamor, los hijos, la esperanza, una isla, y un poco la vida en general.

Un disco variado y a la vez coherente. Con el que Beth ha querido dar voz a la chica que escribió estas canciones hace años y que hasta ahora no se atrevían a salir del cajón. Los adelantos “ Que Tremolin Els Arbres” y “Vals” ya dejaron entrever la calidad de las canciones y la energía positiva que las envuelve.

En sus propias palabras: "Escribí la mayoría de estas canciones hace bastantes años. Me hicieron creer que no eran suficientemente buenas, y me lo creí, aunque dentro de mí siempre ha habido una vocecita que me decía que sí que eran buenas, y bonitas, y que tenía que grabarlas. Siento que con Origen estoy en paz, ya que las he salvado, las he recogido del cajón dónde yo misma las guardé, y las he vestido y puesto bien guapas para sacarlas de paseo. Y la verdad es que ahora están preciosas. Y las he pedido perdón por haberlas silenciado tanto tiempo".

"Es un disco de reconciliación con la Beth autora. Al mismo tiempo tiene también temas nuevos, más frescos, y más en la línea del momento vital en el que estoy ahora como "Medicina", "Go Inside" o "Respira". Origen es un disco orgánico, dónde he querido buscar una sonoridad no tan folk sino con un punto más electrónico, siempre partiendo del pop, y pienso que con Albert Solà lo hemos conseguido. Me encanta haberme involucrado de lleno en la producción. Las canciones son dulces pero a su vez contundentes. Melodías elegantes y a la vez pegajosas. Con referencias claras a influencias de mi infancia. Y con espacio también a la creatividad más desbocada como con “Love The Music”, la canción que abre el disco y qu e para mí es una declaración de intenciones literal, que escribí en Londres con 23 años".